गुजरात के डेडियापाडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वनकर्मियों से मारपीट मामले में आप विधायक चैतर वसावा और उनकी पत्नी समेत कुल 9 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद चैतर वसावा की विधायकी भी अब जा सकती है।

नर्मदा के राजपीपल कोर्ट ने सोमवार को मामले पर अपना फैसला सुनाया है, इसमें अक्टूबर 2023 में वनकर्मियों पर कथित हमले के मामले में कोर्ट ने चैतर वसावा को दोषी माना है। कोर्ट ने आप विधायक चैतर वसावा को सात साल की सजा सुनाई है।

25 हजार का जुर्माना भी लगा

इसके अलावा, अतिरिक्त सत्र जज ए.वी. हिरपारा ने आप विधायक चैतर वसावा पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील वंदना भट्ट ने बताया कि शकुंतला समेत बाकी आठ आरोपियों को भी सात साल की सजा सुनाई गई है।

वंदना भट्ट ने कहा, “फिलहाल, सभी आरोपियों को राजपीपल सब-जेल में न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, आरोपियों को किसी दूसरे जिले की जेल में ट्रांसफर के लिए अर्जी दी है, क्योंकि नर्मदा में उनकी मौजूदगी से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।”

उन्होंने आगे कहा, “दोषी ठहराई गई महिलाओं में से एक गर्भवती है और दूसरी का बच्चा नवजात है। इसलिए, उनके वकील ने अर्जी देकर अनुरोध किया है कि बच्चे को जेल में अपनी मां के साथ रहने की इजाजत दी जाए।”

वंदना भट्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में आरोपियों को पहले एक साल के प्रोबेशन पर रिहा किया गया था। हालांकि, चूंकि उन्होंने कथित तौर पर फिर से अपराध किए, इसलिए उन्होंने कहा, “सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने यह सजा सुनाई है।”

आप ने नहीं दी अब तक कोई प्रतिक्रिया

गुजरात में चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 2022 के विधानसभा चुनावों में डेडियापाडा सीट से जीत के बाद नर्मदा इलाके में सबसे चर्चित आदिवासी नेताओं में से एक बन गए। इस जीत ने दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में AAP को पैर जमाने का मौका दिया। उनकी राजनीतिक पहचान मुख्य रूप से आदिवासियों के जमीन के अधिकारों के लिए आवाज उठाने से बनी है। AAP ने मंगलवार के फैसले पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

2023 का है मामला

मामला 2023 का है, वन विभाग के अधिकारियो ने नर्मदा जिले में सरकारी वन भूमि पर गैर कानूनी रूप से उगाई गई फसलों को कटवा दिया था। इस कार्रवाई के बाद किसानों के मुआवजे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वन विभाग के कर्मियों को विधायक ने डेडियापाडा स्थित निजी आवास पर बुलाया।

आरोप था कि विधायक और वनकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद वनकर्मियों को गाली देते हुए विधायक ने थप्पड़ मारा और गंभीर परिणाण भुगतने की धमकी दी। साथ ही भय बनाने के इरादे से विधायक चैतर वसावा ने अपने हथियार से हवा में फायरिंग भी की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अगले दिन वन अधिकारियों से कथित तौर पर डरा-धमकाकर 60,000 रुपये की जबरन वसूली भी की गई।

एक माह तक फरार रहे विधायक

मामले में करीब एक माह से अधिक समय तक चैतर वसावा फरार रहे जबकि पुलिस ने शुरुआती दिनों में उनकी पत्नी शंकुतला वसावा और निजी सहायक को गिरफ्तार कर लिया।

गुजरात हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद विधायक चैतर वसावा ने 14 दिसंबर 2023 को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिली। इस मामले को आप शुरुआत से ही साजिश का हिस्सा बताती रही है।

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