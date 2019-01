राजस्थान के जालोर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल भी मौके पर मौजूद थे। विवेक विधानसभा चुनाव में परिणामों के बाद कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने आए थे। बंसल कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ही रहे थे कि इसी बीच कई लोग आपस में भिड़ गए।

कार्यकर्ताओं में मारपीट के बाद बंसल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस समय जालोर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी पहले ही गुटबाजी से जूझ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमवार को बंसल से मुलाकात के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, तभी एक कार्यकर्ता ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उसका कहना था कि बंसल से मिलने के लिए वो लोग भी जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है।

#WATCH Two groups of Congress workers clash during the party's district meeting in Jalore, Rajasthan (28.1.19) pic.twitter.com/7mMLbNb32K

— ANI (@ANI) January 29, 2019