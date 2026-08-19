वडोदरा में डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए संपर्क में आए दो युवकों की देर रात होटल में हुई मुलाकात कुछ ही घंटों बाद एक युवक की मौत में बदल गई। दोनों युवक वडोदरा के रहने वाले थे और अलग-अलग धर्मों से संबंधित थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि होटल के कमरे में बिजली जाने के बाद वास्तव में क्या हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, दोनों युवक बुधवार (19 अगस्त) तड़के करीब 3 बजे डांडिया बाजार स्थित होटल विंटेज इन पहुंचे थे। दोनों के बीच कुछ महीने पहले ग्राइंडर के जरिए संपर्क हुआ था और इसके बाद वे व्हाट्सऐप पर बातचीत कर रहे थे। यह उनकी दूसरी आमने-सामने मुलाकात थी। होटल में उन्हें कमरा नंबर 304 दिया गया था।

बिजली गुल होने के बाद कमरे में गिरने का दावा

पुलिस के अनुसार, होटल पहुंचने के कुछ समय बाद कमरे की बिजली चली गई। इसी दौरान अंधेरे में दोनों में से एक युवक कथित तौर पर वॉशरूम की ओर जाने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर और माथे पर चोट लगने की बात सामने आई है।

कमरे में बिजली नहीं होने के कारण दोनों युवकों ने होटल कर्मचारियों से मदद मांगी। जब होटल स्टाफ बिजली की समस्या को तत्काल ठीक नहीं कर सका तो दोनों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्हें कमरा नंबर 302 दिया गया।

सुबह 7 बजे घबराकर रिसेप्शन पर पहुंचा युवक

घटना के कुछ घंटे बाद करीब सुबह 7 बजे एक युवक घबराया हुआ होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने होटल कर्मचारियों से तुरंत एंबुलेंस बुलाने को कहा। उसने बताया कि उसके साथी के साथ कुछ हो गया है।

होटल कर्मचारियों ने तत्काल 108 आपातकालीन सेवा और पुलिस को सूचना दी। एंबुलेंस टीम और पुलिस जब कमरे में पहुंची तो वहां दूसरा युवक मृत मिला। जिस युवक के गिरने और घायल होने की बात कही जा रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सयाजी अस्पताल भेज दिया गया।

शव पर नहीं मिले चोट या संघर्ष के निशान

पुलिस ने शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर किसी तरह के स्पष्ट चोट के निशान या संघर्ष के संकेत नहीं पाए हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

रावपुरा पुलिस निरीक्षक डी. जे. पटेल ने बताया कि मृत युवक के शरीर पर चोट के निशान या संघर्ष के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस दूसरे युवक से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कमरे में वास्तव में क्या हुआ था। मृतक के रक्त के नमूने भी लिए गए हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में था या नहीं।

बिजली कटने से लेकर मौत तक की कड़ियां जोड़ रही पुलिस

पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। जांच में कई पहलुओं को शामिल किया गया है—कमरे में बिजली कब और कैसे गई, युवक के गिरने की घटना कैसे हुई, दोनों को दूसरे कमरे में क्यों शिफ्ट किया गया और सुबह करीब 7 बजे आपातकालीन मदद मांगने तक कमरे में क्या-क्या हुआ।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि होटल पहुंचने के बाद दोनों युवकों के बीच क्या घटनाक्रम हुआ था। इस दौरान होटल कर्मचारियों और घटना से जुड़े अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

पुलिस निरीक्षक डी. जे. पटेल के मुताबिक, मामले में आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मौत को दुर्घटनावश हुई घटना मानते हुए जांच शुरू की है, लेकिन कमरे में हुई पूरी घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए दूसरे युवक से पूछताछ जारी है।

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