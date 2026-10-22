ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। गौर चौक अंडरपास का काम लगभग पूरा होने वाला है और इसे दिवाली पर ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। इसका लगभग 95% काम पूरा हो चुका है और इसे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। अथॉरिटी ने पहले 15 अगस्त को गौर चौक अंडरपास खोलने का प्लान बनाया था, लेकिन डेडलाइन निकल गई। जल्द ही उद्घाटन की तारीख सामने आ सकती है।

गौर चौक पर ताज हाईवे के साथ बना 700 मीटर लंबा अंडरपास, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर में से एक है और इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम कम करने के मकसद से बनाया गया है। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल पांच लाख से ज्यादा लोग रोजाना करेंगे। यह कॉरिडोर नोएडा, सूरजपुर, क्रॉसिंग रिपब्लिक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से आने जाने वाले ट्रैफिक को हैंडल करता है।

अंडरपास के दोनों तरफ लगाए गए हैं शेड

लाइटिंग, लेन मार्किंग और वॉल पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है लेकिन अंडरपास की अंदर की दीवारों को नेचर और गौतम बुद्ध को दिखाने वाली पेंटिंग से सजाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस आर्टवर्क से यात्रियों का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। अंडरपास के दोनों तरफ शेड भी लगभग पूरे होने वाले हैं। ये शेड बारिश के दौरान मदद करेंगे।

अंडरपास का एंट्रेंस अभी ट्रैफिक के लिए बंद है। इसे चालू करने से पहले साइट पर पड़े कंस्ट्रक्शन मटीरियल को हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी ने गौर चौक के पास दो यू-टर्न भी बनाए हैं और अंडरपास के साथ चलने वाली सड़क को फिर से बनाया है।

प्रोजेक्ट में हुई करीब 10 महीने की देरी

बता दें कि कंस्ट्रक्शन जुलाई 2024 में शुरू हुआ था, जिसकी डेडलाइन 18 महीने थी। हालांकि, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाई गई पाबंदियों और पीक ट्रैफिक घंटों में काम रुकने की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई। पिछले साल सितंबर में अथॉरिटी ने मेन स्लैब पूरा कर लिया, जिससे नोएडा से गौर चौक और एक मूर्ति की ओर जाने वाले वाहन बिना डायवर्जन के जा सके। छह लेन का यह अंडरपास 60 मीटर चौड़ी सड़क के साथ-साथ चलता है और इसे ग्रेटर नोएडा, गौर सिटी और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच सीधा लिंक देने के लिए डिजाइन किया गया है।

बढ़ गई प्रोजेक्ट की लागत

कुल 700 मीटर लंबाई में से 350 मीटर जंक्शन के दोनों तरफ हैं। प्रोजेक्ट की मंजूर लागत 92 करोड़ रुपये है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले इसकी लागत 60 करोड़ रुपये थी लेकिन प्रोजेक्ट में देरी की वजह से लागत बढ़ गई।

गौर सिटी के रहने वाले राजेश कुमार ने कहा, “यह ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। सुबह और शाम के पीक आवर्स में इस जगह पर आने-जाने वालों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इस अंडरपास से ट्रैफिक की स्थिति आसान हो जाएगी।”

ला रेजिडेंटिया के रहने वाले सुमिल जलोटा ने कहा कि भारी ट्रैफिक के कारण गौर चौक पर आना-जाना एक मुश्किल काम था। उन्होंने कहा, “अंडरपास प्रोजेक्ट के काम के कारण गौर चौक के पास ट्रैफिक पर रोक लगी हुई है। इस जगह पर ट्रैफिक धीरे चलता है और हमने हमेशा इस जगह पर पीक आवर में आने-जाने से बचने की कोशिश की है। इस चौक पर आने-जाने में लगभग 20-30 मिनट लगते हैं। हालांकि, चूंकि यह प्रोजेक्ट दिवाली पर खुलने की उम्मीद है, इसलिए इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।”

गौर चौक अंडरपास क्यों है जरूरी?

गौर चौक अंडरपास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी न होने की वजह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोग कार, कैब और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। ऐसे में इसके बन जाने से लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिल सकता है। सितंबर में अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस ने 130 मीटर चौड़ी सड़क के एक हिस्से पर भी ट्रैफिक रोक लगा दी थी, जो गौर चौक के ठीक ऊपर है। रीसर्फेसिंग के काम के लिए रोका गया था जो अब पूरा हो गया है।

पर्थला फ्लाईओवर के बनने से भी नहीं ख़त्म हुई जाम की समस्या

2023 में पर्थला फ्लाईओवर के उद्घाटन से पर्थला चौक पर रुकावटें कम करने में मदद मिली, लेकिन इससे जाम की समस्या गौर चौक की तरफ बढ़ गई। स्थिति को संभालने की पिछली कोशिश में, ट्रैफिक पुलिस ने गौर चौक रोटरी के दो हिस्सों को ब्लॉक कर दिया था और यू-टर्न बना दिए थे। हालांकि इन अंतरिम उपायों से कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ने से ये लंबे समय में नाकाफी साबित हुए। अब नए अंडरपास में आने-जाने वालों की सुविधा के लिए दो यू-टर्न भी हैं।

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