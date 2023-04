ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 14वें एवेन्यू में लगी भीषण आग, सोसायटी में भगदड़, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की गई गाड़ियां

ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 14वें एवेन्यू में लगी भीषण आग, सोसायटी में भगदड़, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की गई गाड़ियां

Greater Noida: बिसरख थाना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए है स्थिति को काबू में किया गया है।

गौर सिटी के 14वें एवन्यू में लगी आग (फोटो : Twitter)

Gaur City : ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 14वें एवेन्यू के कुछ अपार्टमेंट में बुधवार (26 अप्रैल) को आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग की घटना के वीडियो क्लिप में हाई-राइज सोसायटी के फ्लैटों में भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। घटना 11: 45 बजे के करीब की है। आग लगने की घटना से सोसायटी में हड़कंप मच गया, हालांकि बिसरख थाना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए है और स्थिति को काबू में किया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। क्या जानकारी सामने आ रही है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौर सिटी 14वें एवेन्यू की हाई-राइज सोसायटी के लोगों का कहना है कि जिस वक्त यह घटना हुई फ्लेट्स में लोग नहीं थे। यह आग सोसायटी के एल टावर के फ्लैट संख्या 2097 में आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, जानकारी के मुताबिक आग की लपटें काफी तेज थी और फ्लेट्स के अंदर मौजूद सामान के जलने और नुकसान की आशंका है। सोसायटी में भगदड़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से सोसायटी में भगदड़ मच गई हालांकि, बिसरख थाना पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। पिछले एक साल में इस सोसायटी में आग लगने की यह दूसरी घटना है। Also Read बारिश के बाद सुहाना हुआ दिल्ली-NCR का मौसम, अगले कुछ दिन तक राहत की उम्मीद, जानें क्या है IMD की भविष्यवाणी पिछले साल मई में इसी सोसाइटी में आग लग गई थी। लोगों आग की लपटे बढ़ती देख पुलिस समेत दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं लगाया जा सका है। https://www.jansatta.com/blank.html

