ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके के एक गांव में शनिवार सुबह एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर पर मृत पाए गए। मृतकों में तीन बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि मामला संदिग्ध फूड पॉइज़निंग का लग रहा है। स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों का दावा है कि परिवार ने शुक्रवार रात नूडल्स खाए थे।

मृतकों की पहचान 37 वर्षीय महेश, उनकी 35 वर्षीय पत्नी ललिता, उनके 11 वर्षीय बेटे लड्डू, 3 वर्षीय सशक्त और 7 वर्षीय बेटी मिष्टी के रूप में हुई है। यह घटना नागला श्री पदम गांव में हुई। निवासियों और महेश की मां के अनुसार परिवार ने शुक्रवार रात नूडल्स खाए थे, जिसके बाद अगली सुबह वे मरे हुए पाए गए। पुलिस ने कहा कि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और दूसरे साइंटिफिक सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों ने क्या बताया?

मरे हुए बच्चों के मामा सोनू ने समाचार एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा, “मेरा छोटा भाई यहां काम के लिए आया था। उसने कहा कि हम अपनी बहन के घर जाकर उसका हालचाल पूछें। वह रबूपुरा में काम करने आया था। जब वह पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के हालात बहुत खराब थे। मरने वाले पांच लोगों में हमारा रिश्तेदार महेश, हमारी बहन ललिता, हमारी भतीजी और हमारे दो भतीजे थे।”

ग्रेटर नोएडा के DCP का बयान

ग्रेटर नोएडा के DCP श्रवण कुमार सिंह ने कहा, “यह घटना रबूपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। यह बहुत दुखद घटना है। एक ही परिवार के पांच लोगों – (पति, पत्नी और उनके तीन बच्चों) की मौत हो गई है। उन्होंने रात 10 बजे खाना खाया था। जब एक बच्चा सुबह एग्जाम के लिए नहीं उठा, तो यह बात सामने आई। हम एम्बुलेंस और दूसरी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने जो खाया था, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और ज़्यादा डिटेल में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

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