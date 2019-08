जम्मू-कश्मीर से बाहर रहने वाले स्थानीय निवासियों और छात्रों के लिए सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे वे अपने परिजनों से संपर्क कर सकें। कश्मीर के जिलाधिकारी शाहिद चौधरी ने दोनों नंबर 9419028242, और 9419028251 ट्वीट किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर रहने वाले लोग इन नंबरों पर अपने परिजनों से संपर्क कर सकते हैं।

गौरतलब है कि कश्मीर में रविवार (4 अगस्त) से सभी सेवाएं बंद हैं। वहीं, मंगलवार (6 अगस्त) से सेल्युलर नेटवर्क, लैंडलाइन, मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी ब्लॉक कर दी गई हैं।

DC Office #Srinagar has established 2 helplines 9419028242, 9419028251. Residents/Students outside state can contact. Families back home are also using these lines to reach out. — Shahid Choudhary (@listenshahid) August 8, 2019

कश्मीर के डीएम ने बताया कि ईद के दौरान घर आने वाले कर्मचारियों और छात्रों आदि के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। वहीं, कुछ ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही, ट्रेनों की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9797532910 जारी किया गया है।

Pl SMS flight details 9419151189. We have deployed some vehicles today. Will add more for tomorrow. https://t.co/vMf9k88Acv — Shahid Choudhary (@listenshahid) August 8, 2019

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में रहने वाले उन कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, जो घर आना चाहते हैं। 1940 मुसाफिरों को लेकर 56 बसें 7 अगस्त को कश्मीर के लिए रवाना हो चुकी हैं। बाकी बसें गुरुवार को आएंगी। वहीं, कश्मीर के जिलों, जम्मू और लद्दाख के छात्रों के आने के लिए 300 बसों की व्यवस्था की गई है।

Special train / coaches from Udhampur/Jammu have been coordinated in view of large number of workers including those going home on Eid. DTM Mr Chetan coordinating. +919797532910 https://t.co/tVi73qJlW6 — Shahid Choudhary (@listenshahid) August 8, 2019

जिलाधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के फंसे लोगों को फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही, हेल्पलाइन नंबर 9419151189 भी जारी किया गया है। डीएम ने बताया कि जल्द ही और हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे।

