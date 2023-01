Tamil Nadu में क्यों मचा सियासी बवाल? लोग कर रहे राज्यपाल को हटाने की मांग

Tamil Nadu Controversy: पिछले सप्ताह राज्यपाल ने तमिलनाडु राज्य का नाम बदलकर ‘तमिझगम’ करने का सुझाव दिया था। राज्यपाल के इस सुझाव के बाद से राज्य में सत्तापक्ष द्रमुक और विपक्ष की अन्नद्रमुक दोनों पार्टियों को नाराज कर दिया है।

Tamil Nadu Controversy: तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में सोमवार (9 जनवरी, 2023) को तमिलनाडु विधानसभा के वर्ष के पहले सत्र में हिस्सा लेने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। (Photo- PTI/File)

Tamil Nadu Governor creats New Controversy: तमिलनाडु के राज्यपाल (Tamil Nadu Governor) आर एन रवि (R N Ravi) ने मंगलवार (10 दिसंबर) को एक और विवाद (Controversy) खड़ा कर दिया। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने राज्य सरकार (State Government) के बजाय केंद्र सरकार (Centre) के लोगो के साथ पोंगल त्योहार (Pongal Festival) के लिए निमंत्रण (Invitation) भेजा और खुद को ‘तमिझगा आलुनार’ या तमिझगम के राज्यपाल (Governor of Tamizhagam) के रूप में संदर्भित किया। आपको बता दें कि इसके पहले बीते सप्ताह राज्यपाल ने तमिलनाडु राज्य का नाम बदलकर ‘तमिझगम’ करने का सुझाव दिया था। राज्यपाल के इस सुझाव के बाद से राज्य में सत्तापक्ष द्रमुक और विपक्ष की अन्नद्रमुक दोनों पार्टियों को नाराज कर दिया है।

