नागालैंड के सीएम जेलियांग ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने नेफ्यू रियो को बनाया मुख्यमंत्री

नेफ्यू रियो को नागालैंड का नया सीएम नियुक्त कर दिया गया है। राज्य के गवर्नर पीबी आचार्य ने संविधान की धारा 164 (1) के तहत नेफ्यू रियो को सीएम नियुक्त किया है। राज्यपाल ने नवनियुक्त सीएम से 16 मार्च से पहले बहुमत साबित करने को कहा है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री और एनपीएफ नेता टीआर जेलियांग ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि नागालैंड की राजनीति में तब गतिरोध पैदा हो गया था, जब जेलियांग ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। जेलियांग को भरोसा था कि वह सरकार बना लेंगे। लेकिन तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण के बाद जेलियांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब राज्यपाल आचार्य ने मौजूदा सीएम जेलियांग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सीएम जेलियांग से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपनी पुरानी जिम्मेदारी निभाने को कहा है।

Governor of Nagaland PB Acharya has appointed Neiphiu Rio as the Chief Minister of Nagaland under clause (1) of Article 164 of the Constitution of India. The Governor has also requested Shri Neiphiu Rio to prove his majority on the floor of the House on or before 16th March 2018. pic.twitter.com/Sj3m2cfP0L

बता दें कि शनिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद रविवार को बीजेपी-एनडीपीपी गठबंधन ने 32 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा था। जिसके बाद राज्यपाल ने एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो को सरकार बनाने का न्यौता दिया। मगर, मौजूदा सीएम और एनपीएफ नेता टीआर जेलियांग ने पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया था। राज्यपाल ने उन्हें भी बहुमत साबित करने को कहा था। नगा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनपीएफ के प्रमुख जेलियांग ने दावा किया था कि उनके पास 29 विधायकों का समर्थन है। जबकि दूसरे तरफ एनडीपीपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर जीत दर्ज हुई है।दोनों पार्टियों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था।

मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद जेलियांग ने ट्वीट कर कहा कि, ‘आज दोपहर मैंने अपने साथ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। हम भविष्य में साथ रहेंगे और एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।’

This afternoon, I have submitted my resignation along with the Council of Ministers headed by me, to the Governor with a request to accept the same with immediate effect. I extend my deep sense of gratitude to all who have stood by me all these years.

— TR Zeliang (@TRZeliang) March 6, 2018