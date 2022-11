Kerala Governor vs CM : केरल के सीएम को गवर्नर आरिफ मोहम्मद की चुनौती- विजयन की राजनीति में दखल देने का एक भी उदाहरण मिला तो दे दूंगा इस्तीफा

कुलपतियों की नियुक्ति में सीएम पिनाराई विजयन के द्वारा उनपर लगाए गए आरोप के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि सीएम यह बात साबित कर दें तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

केरला के राज्यपाल ने सीएम पिनाराई विजयन को दी चुनौती (फोटो : PTI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram