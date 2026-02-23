Gopalganj News: शराबबंदी वाले बिहार के गोपालगंज में कथित तौर पर शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक शख्स ने अपने मां की हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि जिले के बैकुंठपुर इलाके में रविवार को यह घटना हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिहाड़ी मजदूर है आरोपी

पुलिस ने आरोपी की पहचान रामभरोसे राउत (28) के रूप में की। जबति मृतका उसकी मां सुमित्रा देवी (50) है। उन्होंने कहा कि उर्सीबिंद टोला निवासी राउत एक दिहाड़ी मजदूर है, जिसने अपनी मां की हत्या कर दी।

गोपालगंज के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर राजेश कुमार ने कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला का गला रेता गया था।” फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से लोहे ही छड़ और धारदार हथियार बरामद कर लिया है।

सूखे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा

स्थानीय निवासियों ने बताया कि राउत नशीली दवाओं का भी सेवन करता था। पुलिस ने कहा कि शराबबंदी के बाद से स्मैक समेत सूखे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ गया है। 2016 में, गोपालगंज में शराबबंदी के बाद पहली बार शराब पीने की घटना हुई थी, जब नकली देसी शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी।

RJD MLC अजय कुमार सिंह ने विधानसभा के चल रहे बजट सेशन के दौरान राज्य में गैर-कानूनी ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल का मुद्दा उठाया।

सिंह, ने बाद में जहानाबाद के RJD MLA राहुल कुमार समेत दूसरे विपक्षी विधायकों के साथ, द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “स्मैक और दूसरे सूखे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ गया है।” राहुल कुमार ने कहा, “हम अक्सर उड़ता पंजाब के बारे में बात करते थे। वह समय दूर नहीं जब लोग उड़ता बिहार के बारे में बात करना शुरू कर देंगे।”