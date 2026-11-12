छठ पूजा से पहले लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि दिल्ली और बिहार के बीच 77 अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। त्योहार के समय पर ट्रेन की टिकट बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, कई बार रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाता है क्योंकि लोक पर्व पर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के अधिकतर लोग अपने घरों की तरफ रुख करते हैं, ऐसे में यह खबर राहत भरी है। जिन लोगों ने किसी कारणवश ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो पाई है या जो महंगा हवाई सफर तय नहीं कर सकते, वे इन बसों के जरिए अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि इसका किराया भी कम है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को कहा कि छठ पर्व से पहले बिहार और दिल्ली की सरकारों ने लोगों को किफायती किराये पर यात्रा की सुविधा देने के लिए 77 अंतरराज्यीय बसें शुरू की हैं। दिल्ली सरकार ने पहले ही इस परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत दोनों राज्यों ने बस सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी।

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सिंह ने आगे कहा, “दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोगों के लिए छठ पूजा का बहुत अधिक सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बिहार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है कि यात्री सुरक्षित और किफायती दरों पर अपने घर जा सकें। रियायती किराये और अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करना त्योहार के दौरान सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” इनमें वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित बसों के साथ-साथ शयनयान बस और सामान्य बसों के विकल्प भी हैं। बसों के प्रकार के आधार पर यात्रियों को रियायतें भी दी जा रही हैं।

देखें लिस्ट- कहां से कहां तक मिल रही सुविधा

शुरुआती व्यवस्था के तहत, आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के पांच प्रमंडलों के लिए कुल 77 बसें चलाई जा रही हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के लिए 36, पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गयाजी के लिए 10 और दरभंगा के लिए छह बसें शामिल हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों को राहत देने के लिए रियायती किराया लिया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहल त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती भीड़ को कम करने और अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन संपर्क को मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि केवल बीएस-छह मानक वाली पर्यावरण अनुकूल सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों को ही अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि समझौते के तहत दोनों राज्यों में जारी किए गए टिकटों को एक-दूसरे राज्य में भी मान्यता दी जाएगी और यह व्यवस्था 10 वर्षों तक वैध रहेगी।

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