गोवा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, जो एक वकील भी हैं, ने भाजपा नेता सुभाष शिरोडकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में कहा गया है कि भाजपा नेता के खिलाफ उनके लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने पर समर्थकों ने गैंगरेप की धमकी दी है। महिला का नाम दिया शेटकर है, जो प्रदेश महिला कांग्रेस की राज्य सचिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में कहा कि, “मुझे रविवार की सुबह एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को शिरोडकर का समर्थक बताता है। वह व्यक्ति फोन पर गाली-गलौच करता है और अपशब्दों का प्रयोग करता है। साथ ही गैंगरेप की भी धमकी देता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि यदि शिरोडा के क्षेत्र में जाने की कोशिश की या उनके खिलाफ प्रचार किया तो जान से मार दिया जाएगा।” दिया ने यह भी कहा कि उन्हें शिरोडकर के लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने को कहा जाता है।

Goa Pradesh Mahila Congress state secretary Diya Shetkar accused Bharatiya Janata Party leader Subhash Shirodkar’s supporters of threatening her with gangrape if she campaigned against him in his constituency

