गोवा में कांग्रेस को तगड़ा झटका, दो विधायक भाजपा में शामिल होंगे, बोले- कुछ और भी तैयार

गोवा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के दो विधायक भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सुभाष शिरोडकर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया कि वह दयानंद सोपटे के संग आज बीजपेी में शामिल होने जा रहे हैं। शिरोडकर के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि दो-तीन विधायक और साथ आएंगे।

We are joining BJP today. We expect 2-3 more MLAs to come, not today but in the coming days: Subhash Shirodkar after meeting BJP President Amit Shah #Delhi pic.twitter.com/2VPAZFCh73

— ANI (@ANI) October 16, 2018