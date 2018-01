VIDEO: भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान MIG-29K दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

भारतीय नौसेना का Mig-29 लड़ाकू विमान बुधवार (3 जनवरी, 2017) को गोवा के हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि विमान का पायलट समय रहते छलांग लगाने में सफल रहा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रेनी पायलट विमान को नियमित प्रशिक्षण उड़ान के लिए ले जा रहा था। विमान उड़ान भरने से पहले ही रन वे पर फिसल गया और इसमें आग लग गई।

अग्निशमन दल के कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इस दुर्घटना के कारण रनवे को करीब एक घंटे तक अन्य उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया। Mig-29 विमान से जुड़ी यह पहली घटना बताई जाती है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार टेक-ऑफ से पहले अचानक विमान में आग लग गई। वहीं दुर्घटनाग्रस्त विमान के कई वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर को एलायंस एयर का एक खाली विमान उस वक्त बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जब एक जेट एयरवेज की टरमैक बस ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उसे टक्कर मार दी। तब बताया गया कि जेट एयरवेज के चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही इस बस के चालक के बस चलाने के दौरान ही संभवत: झपकी लेने से यह हादसा हुआ था।

डीजीसीए ने मामले में जांच के आदेश दे दिए थे। सुबह पांच बज कर 25 मिनट पर हुई इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि सिलचर और शिलांग के लिए जाने वाली एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर की उड़ान को रद्द कर दिया गया था।

तब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने बताया, ‘डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अपने स्तर पर आंतरिक जांच करेगी।’

