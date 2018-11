पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की बीमारी के कारण अब उनके पद पर बने रहने पर संशय खड़े होने लगे हैं। उनकी अपनी ही पार्टी के नेता अब उनके स्वास्थ्य के कारण उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठाने लगे हैं। जबकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ये बात साफ कर चुके हैं कि गोवा में मंत्रिमंडल बदला जाएगा लेकिन सीएम के पद पर पर्रिकर काम करते रहेंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री (आयुष) श्रीपद नाईक ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के खराब स्वास्थ्य पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत की। नाईक ने कहा,” गोवा में नेतृत्व में परिवर्तन होना तय है। वह आज हो या फिर कल हो। ये एक आवश्यकता है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन वह फिर भी उसी स्थिति में काम कर रहे हैं।”

Change (of leadership in Goa) will have to be done today or tomorrow. It is a requirement. You know the Chief Minister’s health is not good. But he (Goa CM Manohar Parrikar) is still working in this condition: Shripad Naik, Union Minister of State for AYUSH. (09.11.18) pic.twitter.com/jsauFNwM9n

— ANI (@ANI) November 9, 2018