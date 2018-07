गोवा में हाई स्कूल की किताबों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) विचारधारा थोपे जाने का आरोप लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जब से सत्ता में आई है वह संघ की विचारधारा थोपने का काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल किया गया है कि अभी पंडित जवाहर लाल नेहरू की जगह विनायक दामोदर सावरकर ने ली है, तो क्या कल महात्मा गांधी भी हटा दिए जाएंगे? कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के गोवा के अध्यक्ष अहराज मुल्ला ने किताबों में नेहरू को हटाकर सावरकर की तस्वीर लगाने की जानकारी दी। छात्र नेता अहराज मुल्ला ने कहा, “यह बहुत दुख की बात है कि गोवा शिक्षा प्राधिकरण की पाठ्य पुस्तक से पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी गई और अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों को माफीनामा देने वाले सावरकर की तस्वीर लगा दी गई है।” कांग्रेस की छात्र इकाई के नेता ने कहा, “कल वे महात्मा गांधी की तस्वीरों को भी हटा देंगे और सवाल पूछेंगे कि कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में क्या किया?”

एनएसयूआई के गोवा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस इतिहास को नहीं बदलेंगे, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है और जिसमें लिखा है कि कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजादी दिलाई थी।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिर ‘भारत और समकालीन विश्व भाग-2 (लोकतांत्रिक राजनीति)’ शीर्षक वाली पुस्तक इतिहास और राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। यह गोवा में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है।

Tomorrow, they’ll remove photo of Mahatma Gandhi & question us what Congress has done in 60 yrs. We’ll meet Goa CM but if he also follows RSS ideology & doesn’t put Jawaharlal Nehru’s photograph back, we will take to streets and protest: Ahraz Mulla, NSUI pic.twitter.com/na9zFoCS7c

— ANI (@ANI) July 25, 2018