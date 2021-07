गोवा: जमीन के अंदर दब गई पूरी ट्रेन! कई इलाक़ों में बाढ़ के हालात

भारी बारिश और वशिष्ठी नदी (महाराष्ट्र में चिपलून और कमाठे के बीच) के उफनाने की वजह से शुक्रवार (23 जुलाई, 2021) को दक्षिणी गोवा में एक ट्रेन बेपटरी हो गई। यह पैसेंजर रेलगाड़ी दूधसागर और सोनाउलिम के बीच रेल ट्रैक से उतरी थी, जिसके बाद हादसे का शिकार हुई और जमीन के अंदर (मिट्टी के मलबे आदि) के अंदर जाकर दब गई।

हादसा तब हुआ, जब ट्रेन मंगलोर जंक्शन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर जा रही थी। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे (एसडब्ल्यूआर) के बयान में कहा गया, “घटना में कोई न तो जख्मी हुआ, न ही किसी की जान गई। ट्रेन को बाद में खींच कर दक्षिणी गोवा के कुलेम लाया गया।” यही नहीं, एक अन्य ट्रेन हजरत निजामुद्दीन-वासको डिगामा एक्सप्रेस को भी करनजोल और दूधसागर के बीच लैंडस्लाइड की वजह से रोका गया। इस गाड़ी को भी कर्नाटक के कासल रॉक स्टेशन वापस लाया गया।

