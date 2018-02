एक बार फिर अस्पताल में भर्ती हुए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर र्पिरकर को आज एक बार फिर बेचैनी की शिकायत के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीएमसीएच के एक अधिकारी ने बताया कि र्पिरकर (62) को व्हीलचेयर पर अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि उनके साथ परिवार के सदस्य थे। र्पिरकर को 22 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उन्हें वहां अग्नाशय संबंधी दिक्कतों के कारण भर्ती कराया गया था।

गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बताया कि र्पिरकर को डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मनोहर पर्रिकर का जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। राणे ने कहा, ‘‘हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की है, जो उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहे हैं।

#Goa Chief Minister Manohar Parrikar re-admitted to GMC hospital with complaints of dehydration & blood pressure; he was discharged from a Mumbai Hospital on Thursday (File pic) pic.twitter.com/c5NBJ4jnLG

— ANI (@ANI) February 25, 2018