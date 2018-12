गोवा में राफेल मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समोसे और पानी की बोतलें फेंकीं। इस मामले में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर अभद्रता करने का आरोप लगाया और पणजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता

जानकारी के मुताबिक, राफेल सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता शुक्रवार को गोवा में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ‘गांधीगीरी’ दिखाने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने कथित तौर पर समोसे की थाली और फूल फेंक दिए, जिसके बाद हंगामा होने लगा।

दोनों पक्षों पर हंगामा करने का आरोप

विनय तेंदुलकर ने बताया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ विपक्षी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चीजें फेंकीं। तेंदुलकर ने बताया कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। वहीं, गोवा कांग्रेस की महिला विंग अध्यक्ष प्रतिमा कूटिन्हो ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर शुक्रवार को हमला किया और जमकर हंगामा काटा। कूटिन्हो ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है।

#WATCH Goa: Clash between Congress and BJP workers in Panaji during BJP protest against Congress over Rafale verdict by Supreme Court (21.12.18) pic.twitter.com/E59qbYmQFH

— ANI (@ANI) December 22, 2018