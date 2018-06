अब गोवा के आर्कबिशप ने खोला मोर्चा, बोले- खतरे में संविधान, विकास के नाम पर कुचले जा रहे मानवाधिकार

दिल्ली के आर्कबिशप के पत्र लिखने के दो हफ्ते बाद गोवा के आर्कबिशप ने भी अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोवा के आर्कबिशप फिलिप नेरी फेराओ ने देश में संविधान को खतरे में बताते हुए कहा कि विकास के नाम पर मानवाधिकार कुचला जा रहा।उन्होंने कैथोलिक्स से राजनीति में सक्रियता निभाने की भी अपील की।यह बातें गोवा के आर्कबिशप ने पादरियो के लिए लिखे जाने वाले अपने सालाना पत्र में कही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि 2019 का चुनाव नजदीक होने पर समुदाय को मानवाधिकार और संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने पत्र में लिखा-आज संविधान खतरे में है, यही वजह है कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।चुनाव लगातार नजदीक आ रहा है, ऐसे में हमें संविधान और मानवाधिकार की रक्षा के लिए सख्त कार्य करने की जरूरत है।गोवा के आर्कबिशप का यह सालाना पत्र रविवार(चार मई) को जारी किया गया।बता दें कि गोवा में करीब 26 प्रतिशत कैथोलिक्स रहते हैं।जाहिर सी बात है कि गोवा में इतनी तादाद में मौजूद कैथोलिक्स काफी असरदार हैं।उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन दिनों देश में एक खास प्रकार की संस्कृति को उभारा जा रहा है।उन्होंने कहा-हाल में देश में एक नया ट्रेंड जन्म ले रहा, जो कौन क्या खाएगा, पहनेगा, कैसे पूजा करेगा और रहन-सहन तय करने की कोशिश कर रहा है।

Our Constitution is in danger, it’s a reason why most of people live in insecurity. Particularly as general elections are fast approaching,we must strive to know our Constitution better & work harder to protect it:Filipe Neri Ferrao,Goa’s Archbishop in pastoral letter for 2018-19 pic.twitter.com/3Rt1hwHsCn

