Goa Anti Conversion Bill: अपनी ही पार्टी के विधायकों और सहयोगी नेताओं के कड़े विरोध के बाद गोवा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने जारी मानसून सत्र में ‘धर्मांतरण विरोधी विधेयक’ पेश न करने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ही राज्य कैबिनेट ने ‘गोवा गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी थी, जिसे इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाना था।

सोमवार सुबह विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक के दौरान बीजेपी विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक ने प्रस्तावित विधेयक का खुलकर विरोध किया।

‘जल्दबाजी में लिया गया फैसला’

बैठक के बाद कलंगूट से बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने साफ कहा कि सरकार ने कैबिनेट से इस बिल को पास कराने में जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने बताया कि बैठक में बिल को इस सत्र में पेश न करने पर सहमति बनी है।

बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने कहा, “यह बिल अभी नहीं आ रहा है। हमें पहले इसका अध्ययन करना होगा और सभी को विश्वास में लेना होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह बिल किस बारे में है। जो हो रहा है वह गलत है। हर किसी की धार्मिक आस्था महत्वपूर्ण है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए।”

‘गोवा में धर्मांतरण का कोई डेटा या आंकड़े नहीं’

सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक अलेक्सो रेजिनाल्डो लोपेंस ने भी विधेयक के समय और औचित्य पर सवाल उठाए। निर्दलीय विधायक अलेक्सो रेजिनाल्डो लोपेंस ने कहा, “मेरे हिसाब से गोवा में कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका न तो कोई डेटा है और न ही आंकड़े।”

उन्होंने कहा, “फिर इसकी क्या जरूरत है? गोवा एक शांतिपूर्ण राज्य है और लोग यहां भाईचारे के साथ रहे हैं। तो इस सौहार्द को क्यों बिगाड़ा जाए? मैंने सरकार का समर्थन किया है… लेकिन इस बिल को मेरा समर्थन नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा कि जिन कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज भी हुई थीं, उनमें या तो अदालत ने केस खारिज कर दिए या पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।

विधेयक में क्या थे कड़े प्रावधान?

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए मसौदे में छल-कपट, जबरदस्ती, लालच या विवाह के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर प्रावधान शामिल थे। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा, न्यूनतम ₹50,000 जुर्माना और पीड़ित के लिए ₹5 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान शामिल था।

इसके अलावा अपनी मर्जी से धर्म बदलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिलाधिकारी (DM) को हलफनामा देना अनिवार्य था। वहीं प्रस्तावित बिल में केवल धर्मांतरण के मकसद से की गई शादी को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव भी था। इसके अलावा धर्मांतरण कराने वाले पादरी, मौलवी या कर्मकांडी के लिए 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी था।

चर्च और विपक्ष ने जताई थी कड़ी आपत्ति

विपक्षी दलों के अलावा नागरिक समाज संगठनों और ‘काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस’ (गोवा कैथोलिक चर्च) ने इस बिल को वापस लेने की मांग की थी। चर्च और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर संयुक्त बयान जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया, “राज्य को व्यक्तिगत मान्यताओं की निगरानी करने, अंतरधार्मिक संबंधों को सीमित करने या वैध प्रार्थना और धर्मार्थ सेवाओं को अपराध बनाने के लिए एक बहाने के रूप में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।”

संगठन ने कहा, “गोवा को केवल इसलिए ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया है। यह कानून पड़ोसियों और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करेगा।”

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 28 अप्रैल 1976 की तारीख उस फैसले के लिए याद की जाती है जिसने आपातकाल के दौरान नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका पर देश के सामने एक बेहद कठिन सवाल खड़ा किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सरकार का पक्ष स्वीकार किया। अकेले जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इससे असहमति जताई। पढ़िए पूरी खबर…