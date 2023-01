DGCA Notice to Go First: सोचिए अगर आप अपनी यात्रा की योजना के तहत एयरपोर्ट पर पहुंचें और आपको विमान तक ले जाने के लिए बस में बैठाया जाए। बस विमान तक पहुंचने के लिए रवाना हो और इससे पहले ही आपके पास सूचना आए कि विमान आपको लिए बिना उड़ान भर चुका है, ऐसे समय में आपका रिएक्शन क्या होगा ? ज़ाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगा और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक ऐसी ही एक घटना बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बस में बैठे उन 55 यात्रियों के साथ हुई जिन्हें लिए बिना ही फर्स्ट (Go First Airways) की फ्लाइट ने उड़ान भर ली थी।

इस मामले में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने Go First Airways को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूर मामले को लेकर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। हालांकि Go First Airways ने इसे “अनजाने में हुई चूक” बताते हुए माफी मांगी है और इन यात्रियों को अगले साल भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए एक मुफ्त टिकट की पेशकश की है । एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि घटना में शामिल चालक दल को भी रोस्टर से हटा दिया गया है।

क्या था पूरा मामला ?

सोमवार की सुबह (जनवरी) को फ्लाइट G8 116 ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 6.30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह फ्लाइट लगभग उन 55 यात्रियों को बिना लिए ही उड़ गयी बोर्डिंग के लिए विमान पहुंचाने वाली एक बस में सवार थे। विमान तक जाने के लिए इन यात्रियों को चार बसों में ले जाया जा रहा था। एक बस को विमान की प्रतीक्षा के लिए रोक दिया गया था। जिस दौरान यह सब इंतेजार कर रहे थे विमान ने उड़ान भर ली थी। एयरलाइन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करने वाली ट्विटर पर शिकायतों के अनुसार यात्रियों के पास उनके बोर्डिंग पास थे और वह सब चेक-इन कर चुके थे।

गो फर्स्ट एयरवेज ने मांगी माफी, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट

जिन यात्रियों के साथ यह हादसा हुआ उन्होने गो फर्स्ट एयरवेज को लेकर ट्विटर के माध्यम से अलग-अलग तरह की प्रीतिक्रिया दी हैं। हालांकि गो फर्स्ट एयरवेज ने यात्रियों से अपने ट्रैवेल डिटेल साझा करने का आग्रह करते हुए कहा है कि हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। घटना के बाद यात्रियों को एक उड़ान में समायोजित किया गया था जो चार घंटे बाद सुबह 10 बजे के आसपास गंतव्य के लिए रवाना हुई थी।

इस पूरे मामले को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने एयरलाइन से एक रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई की जाएगी।