Sambhal News: संभल के एसपी (SP) ने सर्कल ऑफिसर कुलदीप कुमार से एक पीस मीटिंग के दौरान की गई उनकी बातों पर सफाई मांगी है। खबर है कि उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर ईरान-इजरायल में चल रही लड़ाई से उन्हें परेशानी हो रही है, तो वे ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भेजे जा रहे प्लेन में सवार हो सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ईरान की तरफ से लड़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई से भारत में कानून-व्यवस्था पर असर पड़ने लगता है, तो अधिकारी इससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। एसपी कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को कन्फर्म किया कि सर्कल ऑफिसर से उनके बयान पर सफाई मांगी गई है।

सर्कल ऑफिसर ने लोगों से क्या कहा था?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुलदीप कुमार को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैं यह कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को इस मुद्दे पर खुजली हो रही है, ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष चल रहा है, फिर भी वे इसमें अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे आपको इतनी परेशानी है, तो आगे बढ़ें और एक विमान में सवार हों। जब विमान ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जाता है, तो आप उसमें बैठ सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ईरान की तरफ से लड़ सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर दो अन्य देश लड़ रहे हैं और वह संघर्ष हमारे देश में कानून और व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर देता है, तो हम इससे बहुत सख्ती से निपटेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार की नमाज के दौरान किसी भी देश के खिलाफ नारे, पोस्टर या जयकारे नहीं लगाए जाने चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय विवाद संबंधित देशों के बीच सुलझाने का मामला है। उन्होंने कहा, “लेकिन हम यहां आकर हमारे देश के माहौल को बिगाड़ने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ईरान और अमेरिका या किसी अन्य देश के बीच कोई विवाद है, तो उन्हें इसे खुद सुलझाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर सरकार इस मामले को देखेगी।”

कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस पोस्टर और नारों के सोर्स का पता लगाएगी और उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह त्योहार सद्भाव का प्रतीक है और लोगों से अपील की कि वे कड़वाहट या तनाव न फैलाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जाने से पहले इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए भड़काऊ बातें फैलाते हैं।

उन्होंने लोगों से ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त न करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि एक भी उपद्रवी किसी कस्बे या मोहल्ले के माहौल को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि तनाव उत्पन्न होने के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में समय लगता है और इसका उदाहरण उन्होंने संभल की घटना से दिया। सतर्कता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे चाहे वे ईरान, बांग्लादेश या किसी अन्य देश से संबंधित हों भारत का विषय नहीं हैं और इन्हें स्थानीय माहौल को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

कुलदीप कुमार ने कहा कि खामेनेई की हत्या या अमेरिका द्वारा कथित अत्याचारों के बारे में दावे अन्य देशों और व्यापक मुस्लिम जगत के लिए संबोधित करने के मुद्दे हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को भारत के माहौल को खराब करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ओवैसी ने सर्कल ऑफिसर की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की

इसी बीच, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्कल ऑफिसर की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।

उन्होंने संविधान की सातवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि संसद को विदेश मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी नीतियां बनाने का अधिकार है और सवाल उठाया कि ईरान हमले से पहले बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात के बारे में नागरिकों द्वारा पूछे जाने पर लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा विवाद को लेकर नेतन्याहू इंटरनेशनल लेवल पर अलग-थलग पड़ गए हैं और दावा किया कि मोदी ने इसी संदर्भ में उनसे मुलाकात की थी।

उन्होंने बैतुल मुकद्दस के पास, मस्जिद अल-अक्सा के पास एक इंडिया हाउस का भी जिक्र किया और कहा कि इसकी देखभाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अंसारी परिवार द्वारा लगभग 125 सालों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी यात्रा के दौरान अल-अक्सा मस्जिद के पास स्थित इंडिया हाउस, गाजा या वेस्ट बैंक जैसी जगहों का दौरा करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इजरायली नेताओं से मिलना चुना। उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायल की संसद, नेसेट द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार केवल इसी अवसर के लिए बनाया गया था।