ग्वालियर की एक कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहां एक युवती द्वारा अलग तरीके से प्यार का इजहार करना उसके प्रेमी की जेब पर काफी भारी पड़ गया।

युवती ने अपने प्रेमी की कार पर 3400 लिपस्टिक मार्क बना दिए थे। इसी वजह से पुलिस को कार के मालिक पर 5500 रुपये का जुर्माना लगाना पड़ा। पुलिस ने युवक को लिपस्टिक के मार्क हटाने के लिए भी कहा है।

STORY | Girlfriend leaves 3,400 kiss marks on car; cops fine man Rs 5,500, order removal



A social media stunt to express love proved costly after a Gwalior man's car was covered with 3,400 lipstick marks by his girlfriend, prompting the police to impose a fine of Rs 5,500 on… pic.twitter.com/hQMb6EypkP — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार दो दिनों तक ग्वालियर की सड़कों पर चलती रही और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने कार चालक पर गाड़ी में बदलाव करने के लिए जुर्माना लगाया है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

सोमवार को मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें शहर के सिटी सेंटर इलाके में एक कार घूमती हुई दिखाई दी, जिसकी बॉडी पर लिपस्टिक जैसे निशान थे।

उन्होंने बनाया कि जांच के दौरान पता चला कि यह कार थाटीपुर इलाके से थी। इसके बाद ड्राइवर को पुलिस स्टेशन लाया गया और उस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने इस युवक से गाड़ी पूरी तरह साफ करवाई और लिपस्टिक के सभी निशान हटवाए।

विदेशी ट्रेंड फॉलो करना चाहती थी प्रेमिका

इस कार के मालिक ने पत्रकारों को बताया कि उनकी प्रेमिका ने एक विदेशी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कार को इस स्टाइल में कार को सजाने का फैसला किया।

कार मालिक ने बताया कि उनकी प्रेमिका ने कार पर चारों ओर 3,400 लिपस्टिक के निशान बनाने में लगभग साढ़े तीन घंटे लगाए और फिर उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया।

😂💋 LOVE GOT OUT OF HAND IN GWALIOR!



A young man’s girlfriend reportedly left around 3,400 kiss marks all over his car in just 3.5 hours.



Police stopped the unusual-looking vehicle, issued a ₹5,500 challan — and then made the man clean every single mark off the car! 😂 pic.twitter.com/0pukm0590r — Kailash Vashi (@KailashVashi) August 25, 2026

उन्होंने आगे कहा, “मुझे यह जानकारी नहीं थी कि यह करना गैर-कानूनी है। पुलिस एक्शन के बाद मैंने पूरी कार को साफ किया, लिपस्टिक के निशाना हटाए और 5500 जुर्माना भरा। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून का उल्लंघन हो।”

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