सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक लड़की घोड़े पर बैठी नजर आ रही है जिसने स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। करीब 17 सेकेंड के वीडियो में स्टूडेंट घोड़ा दौड़ाती नजर आ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लड़की की जमकर तारीफ की जा रही है।

National Hindi News, 8 April LIVE Updates: पढ़े आज के बड़े अपडेट्स

केरल का है वीडियो: जानकारी के मुताबिक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो केरल का है। बताया जा रहा है कि केरल के त्रिशूर में एक लड़की घोड़े को दौड़ाते हुए स्कूल जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घोड़ा व्यस्त सड़कों से गुजर रहा है और लड़की बखूबी घोड़े कौ दौड़ा रही है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट एग्जाम के लिए जा रही थी।

AWESOME :: Girl riding a horse to go to her school in Thrissur , Kerala. #Kerala pic.twitter.com/J1HpL56W0r

— Vikas Tripathi (@vikasjournolko) April 7, 2019