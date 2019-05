उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि आगरा के खंदौली इलाके में एक लड़की को उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक लड़की की हत्या बेरहमी से काटकर की गई है। वहीं अभी तक लड़की की मौत के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है। वही पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक पूरा मामला सामने नहीं आया है लेकिन आरोपी लड़की की हत्या का आरोपी पड़ोसी बताया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला: दरअसल जानकारी के मुताबिक पूरा मामला एक तरफा प्यार का है। जहां पीड़िता (मृतक) रहनुमा को दिलीप परेशान करता रहता था। ऐसे में जब भी रहनुमा घर से बाहर निकलती तो उसके साथ चार पांच लोग भी बाहर जाते। लेकिन शनिवार को रहनुमा पानी भरने जाने के वक्त दिलीप को अकेली मिल गई। जिसके बाद दिलीप ने सरेराह कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं जब रहनुमा की बहन और ताउ उसे बचाने आए तो उनपर भी हमला कर दिया। वहीं आरोपी फरार है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिटी प्रशांत वर्मा ने कहा- ‘शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उसका (पीड़ित का) परिवार शिकायत दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन में है।’

Agra: Girl hacked to death allegedly by her neighbour in Khandauli; Prashant Verma, SP City, says, “body has been sent for postmortem. Her family is at the police station registering a complaint. Case will be registered soon and strict action will be taken against the culprit” pic.twitter.com/IbsFpSniIf

