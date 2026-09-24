जमुई में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद समस्तीपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। समस्तीपुर में एक लड़की के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह घटना बुधवार को कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव स्थित डैम बाईपास रोड पर हुई है। समस्तीपुर के एसपी ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है।

Samastipur, Bihar | Based on a viral video purportedly showing a group of men harassing a girl in broad daylight in the Jagatsinghpur Bandh area, four accused have been arrested and an FIR has been registered, says SP Samastipur. — ANI (@ANI) September 24, 2026

वीडियो में दिख रहा है कि लड़की आरोपियों से घिरी हुई है। एक आरोपी बार-बार उसका हाथ पकड़ता हुआ दिख रहा है जबकि वह दूर जाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरा आरोपी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लड़की आरोपियों से कहती है वह उन्हें जाने दे और वह अपने भाई को बुला लेगी। इस पर एक आरोपी कहता है कि उसे बुलाओ।

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी और फोटो खिंचवाने के लिए बाईपास रोड पर रुकी थी, तभी कुछ स्थानीय युवक वहां आए और लड़की के साथ गाली-गलौज और छेड़छाड़ करने लगे। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

जमुई की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोला था।

जमुई के मामले में भी आरोपियों ने वीडियो बनाया था और इसे वायरल कर दिया था। युवती उस दौरान कोचिंग के बाद अपने दोस्त के साथ पास के पहाड़ी इलाके में गई थी। वहीं पर आरोपियों ने उसके साथ बदसलूकी की थी। इस मामले में बीएनएस और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी बनाई थी।

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जमुई छेड़छाड़ मामले में बिहार पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने नंदन के पिता गनौरी यादव को 23 साल पुराने डबल मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।