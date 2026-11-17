बिहार सरकार ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके बाद राज्य की विपक्षी पार्टी राजद ने इस सिक्स लेन पुल का नाम लालू के नाम पर रखने की मांग की। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई है।

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पुल के नामकरण को लेकर सवाल उठाए हैं। रोहिणी यादव ने मांग की पुल का नाम नीतीश सेतु की बजाय सामाजिक न्याय सेतु या लालू यादव के नाम पर लालू सेतु रखा जाए।

लॉकेट लालू के पूरे परिवार को पहनना चाहिए- सांसद गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “नीतीश कुमार जी के नाम का लॉकेट लालू के पूरे परिवार को पहनना चाहिए। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो 22 सीट पर ही राजद अटकी रहती और ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनकी सोच थी, पुल का आइडिया उनका था। इसलिए इस पुल का नाम उनके नाम पर होना अच्छी बात है।”

VIDEO | Patna: “Lalu Prasad's family should be grateful to Nitish Kumar and wear an amulet bearing his name,” says Union Minister Giriraj Singh, reacting to the RJD's demand to rename the six-lane bridge from 'Nitish Setu' to 'Lalu Setu'.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/9sXdB4cDQy — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

पूरे देश के मास लीडर है लालू- तेज प्रताप

इस मुद्दे को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बहन रोहिणी आचार्य की मांग कर समर्थन किया। तेज प्रताप ने कहा, “लालू प्रसाद यादव पूरे देश के मास लीडर है, उनके नाम पर पुल का नाम होना चाहिए।”

पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हुआ था तय- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “इस पुल का शिलान्यास हमने डिप्टी सीएम बनने के बाद की थी। आप राजद के सोशल मीडिया पर जाकर टाइमलाइन देख सकते हैं, विधानसभा में दिया गया भाषण भी देख सकते हैं, सबकुछ खुली किताब है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। हमने राघोपुर के दियारा में शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और हम भी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर के शिलान्यास किया था। दियारा में कोई रैंप नहीं था, हम लोगों ने दो-दो रैंप भी दिया।”

VIDEO | Patna: “The six-lane bridge over the Ganga was supposed to be named after prominent freedom fighter Akshayavat Rai, a proposal to which Nitish Kumar had agreed,” says Bihar Leader of Opposition Tejashwi Yadav.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/sCTCJZLzP3 — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

आगे कहा, “उस समय जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब हमने उनसे कहा था कि इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर किया जाए। नीतीश जी ने उस समय सहमति भी जताई थी। पुल का उद्घाटन 2022 में होना था, लेकिन देरी के कारण अब हो रहा है। उस समय अक्षयवट राय के नाम पर इस पुल का नाम रखा जाना तय हुआ था। पुल के खर्च के लिए 5000 करोड़ रुपये तय हुआ था, ये राज्य सरकार ने वहन किया। उस समय भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक फूटी कौड़ी इस पुल के लिए नहीं दिया था। ये राजनीति है, काम किसी का नाम किसी का।”

‘जो लोग जीवित होते हैं, उनके नाम पर…’

तेजस्वी ने कहा, “आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग जीवित होते हैं, उनके नाम पर किसी भी संस्था आदि का नामकरण नहीं किया जाता। अब ये नई परंपरा अपना रहे हैं, इनकी सरकार है कुछ भी करें। आज जितना फीता सम्राट चौधरी काट रहे हैं, उनमें उनका कितना योगदान है।”

यह भी पढ़ें: ‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा बिहार का ये पुल, पीएम मोदी करेंगे प्रोजेक्ट का उद्घाटन

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने पटना के कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर (वैशाली) के बीच बने 6-लेन गंगा पुल का नाम बदलकर ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला किया है। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वे इसके साथ ही 21 नवंबर को बिहार के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या लोकार्पण भी करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें