त्विषा शर्मा के परिवार वालों ने उसकी सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि त्विषा शर्मा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन किया था और इसमें न्यायपालिका से जुड़े लोग भी शामिल थे। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड एडिशनल जज हैं।

त्विषा शर्मा के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था।

आरोप है कि गिरिबाला सिंह ने रिश्तेदारों और परिचितों को फोन किया था और इसके अलावा न्यायपालिका से जुड़े लोगों से भी बात की थी। त्विषा शर्मा के परिवार वालों का आरोप है कि ऐसा करके उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

परिवार वालों ने यह भी दावा किया है कि जिन लोगों ने गिरिबाला सिंह के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उन्हें भी 13 मई को फोन किया गया था।

त्विषा के परिवार ने फोन नंबरों की लिस्ट जारी की है और कॉल रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन ट्रेल की जांच की मांग की है।

समर्थ सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही पुलिस

त्विषा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्विषा के पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

त्विषा शर्मा के परिवार वालों ने मांग की है कि इन सभी फोन कॉल की फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए, इसमें टावर लोकेशन, आईपी लॉग और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाना शामिल है।

परिवार ने इस मामले से जुड़े ईमेल कम्युनिकेशन, एसएमएस रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों को रखे जाने और इन्हें सील करने की भी मांग की है।

गिरिबाला सिंह को पद से हटाएगी सरकार

इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पद से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। गिरिबाला सिंह रिटायर होने के बाद इस पद पर काम कर रही थीं। नोएडा निवासी त्विषा के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एम्स दिल्ली में उसके शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी लेकिन एक स्थानीय अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया।

इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार त्विषा शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी।

‘मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी’

त्विषा और उसकी मां के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वह अपनी शादी से नाखुश थी। वह मानसिक रूप से परेशान थी और बार-बार अपनी मां से उसे वापस घर ले जाने की गुहार लगा रही थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।