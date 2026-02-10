Ghaziabad News: गाजियाबाद के एक लोकल कोर्ट ने 26 वर्षीय शख्स को उसकी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मृतक महिला की गोद ली हुई टीनएज बेटी की गवाही पर भरोसा किया, जिसने 2021 में इस क्राइम को देखा था।

शादी के 70 दिन बाद कर दी थी हत्या

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लड़की के बायोलॉजिकल पिता, गुड्डू खान ने उसे अपनी बहन, सहाना को दे दिया था, क्योंकि उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। दोषी, शमशाद उर्फ ​​राजू, और सहाना की शादी हत्या से सिर्फ 70 दिन पहले हुई थी। यह मामला 28 नवंबर, 2021 को नंदग्राम पुलिस में गुड्डू द्वारा दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है, जिसमें शमशाद पर पिछली रात अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की धारा 302 (हत्या), 323 (जानबूझकर मामूली चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया और दोषी द्वारा अपनी पत्नी का गला काटने के लिए इस्तेमाल किया गया पेपर कटर जब्त कर लिया। हालांकि, घटना के बाद शमशाद फरार चल रहा था। करीब डेढ़ साल बाद 24 फरवरी, 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम रखा था।

शमशाद की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को संज्ञान लिया और दो महीने के अंदर आरोप तय कर दिए। उसने खुद को बेगुनाह बताया और ट्रायल की मांग की। प्रॉसिक्यूशन ने 11 गवाह पेश किए, जिसमें टीनएज लड़की आफरीन भी शामिल थी, जो पूरी घटना की चश्मदीद थी। गुड्डू के अलावा, परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर की गवाही भी केस तय करने में अहम साबित हुई।

आफरीन ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी मां के पास सो रही थी, तभी अचानक उसके माता-पिता के बीच झगड़े की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने कहा कि शमशाद दिल्ली शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन उसकी मां राजी नहीं थी, और दोनों में बहस होने लगी। उसने कोर्ट को बताया, “गुस्से में मेरे पिता मेरी मां पर चढ़ गए, अपने बाएं हाथ से उनके बाल पकड़े और कटर से उनका गला काट दिया।”

उसने आगे कहा कि वह चीखने लगी और मदद के लिए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन शमशाद ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। फिर वह दरवाजा खुला छोड़कर भाग गया, जिसके बाद लड़की मदद के लिए पड़ोसियों के पास गई।

बचाव पक्ष ने कोर्ट में दिए यह तर्क

गुड्डू ने भी उसके बयान की पुष्टि की। उसने कहा, “क्योंकि मेरी बहन के अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने मेरी बेटी को गोद ले लिया और दूसरी शादी के बाद, हमारे घर के पास वाले घर में दोषी के साथ रहने लगी।” उसने आगे कहा कि उसे उनके झगड़ों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि जब यह घटना हुई तब उनकी शादी को सिर्फ 70 दिन हुए थे।

बचाव पक्ष ने आफरीन के बयान पर इस आधार पर सवाल उठाया कि सहाना और शमशाद द्वारा आफरीन को गोद लेना साबित नहीं हुआ था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि यह सहाना की दूसरी शादी थी, जबकि प्रॉसिक्यूशन ने उसके पहले पति से तलाक के बारे में कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसे न तो यह नतीजा निकालना है कि आफरीन को मृतक ने गोद लिया था और न ही उसका गोद लेना इस केस से जुड़ा था।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, “यह ध्यान देने वाली बात है कि PW2 (आफरीन) घटना की अकेली चश्मदीद गवाह है और उसने एक नेचुरल और भरोसेमंद गवाही दी। न तो उसके एग्जामिनेशन-इन-चीफ और न ही उसके क्रॉस-एग्जामिनेशन में कोई ऐसा फैक्ट सामने आया जिससे उसकी गवाही पर शक हो। इसके अलावा, इस गवाह और केस के दूसरे गवाहों की गवाही में कोई खास अंतर नहीं है,” यह फैसला सुनाते हुए कि डॉक्टर की गवाही से यह बिना किसी शक के साबित हो गया कि मृतक की मौत गला काटने के बाद हुई थी।

एडिशनल सेशन जज अरविंद मिश्रा ने शनिवार को उस आदमी को दोषी ठहराते हुए, हालात को देखते हुए मौत की सजा देने से मना कर दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही कुल 1.06 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। CrPC के सेक्शन 357 (विक्टिम कम्पेनसेशन) के मुताबिक, कोर्ट ने केस में प्लेनटिफ के बजाय चश्मदीद गवाह आफरीन को विक्टिम माना और ऑर्डर दिया कि फाइन की रकम का 90 प्रतिशत उसे कम्पेनसेशन के तौर पर दिया जाए।

