उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेशन की ओरा काइमेरा सोसायटी में 32 साल के एक शख्स की छठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। शख्स 8 दिन पहले ही पिता बना था, वह नशे में था और बॉलकनी में सिगरेट भी रहा था।

जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, उसका एक पैर रेलिंग पर था और दूसरे हाथ में सिगरेट था। वह गिरने के बाद काफी देर तक रेलिंग पकड़कर लटका रहा मगर लोगों के पहुंचने से पहले ही गिर गया, उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस का कहना है कि युवक नशे की हालत में संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा है, युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 32 वर्षीय अंकित चौहान मूल रूप से अमरोहा के नौगांव सादात थानाक्षेत्र के गांव सादपुर निवासी था और प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। कुछ पहले ही उसकी नौकरी चली गई थी, घर में आठ दिन पहले ही बच्चे ने जन्म लिया था।

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रात लगभग 11 बजे वह बॉलकनी में खड़ा था उसका एक पैर रेलिंग पर था तभी यह हादसा हुआ। हालांकि अंकित के पिता का कहना है कि उसकी बहू ने बेटे को बॉलकनी से धक्का दिया है।

हादसे को लेकर एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने कहा है कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय अंकित नशे में था। वह बॉलकनी में सिगरेट पी रहा था, उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया।

पत्नी ने मांगा था तलाक

अंकित की मौत के बाद पिता जयपाल सिंह ने बहू आकांक्षा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह देहरादून की रहने वाली है, पिता का आरोप है कि अंकित और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। बहू ने उत्तराखंड में अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और तलाक की भी मांग की थी। मामला वहां की अदालत में विचाराधीन था। पिता के अनुसार, कोर्ट ने दोनों के बीच सुलह-समझौता कराने के उद्देश्य से दो महीने तक साथ रहने के निर्देश दिए थे।

पिता ने इसी आधार पर बहू पर धक्का देने का आरोप लगाया है, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई। मामले में पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पिता के लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखा गया है, मामले में आग की कार्रवाई की जा रही है।

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