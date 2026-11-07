Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के वसुंधरा क्षेत्र की पुलिस चौकी के अंदर अचानक बड़ा धमाका हो गया। यह धमाका इतना तीव्र था कि पुलिस स्टेशन की खिड़कियों में लगे कांच के शीशे टूट गए। इसके अलावा दीवारों तक में दरार आ गई। फिलहाल, धमाके की वजहों को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, वसुंधरा पुलिस स्टेशन में यह धमाके की घटना शुक्रवार रात 9 से साढ़े 9 बजे के बीच हुई थी। ब्लास्ट के समय पुलिस चौकी में एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय मौजूद थे। धमाके की वजह से टूटे शीशों के कांच की चपेट में आने से डिलीवरी बॉय घायल हो गया था।

पुलिस ने क्या कहा?

वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर धमाके की खबरों पर इंदिरापुरम के ACP सूर्यबली मौर्य ने कहा, “धमाका किस चीज़ से हुआ, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। वसुंधरा पुलिस चौकी का एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय, जो कोई सामान छोड़ने आया था, मौके पर मौजूद थे। टूटे हुए कांच से डिलीवरी बॉय को चोटें आईं।” और जानकारी का इंतज़ार है।”