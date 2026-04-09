Ghaziabad News: गाजियाबाद के जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में 7 अप्रैल को एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी। 18 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। हालांकि, अब इस मामले में हंगामा शुरू हो गया है। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या की गई है।

युवती के परिजनों ने 250 से अधिक लोगों के साथ सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इंदिरापुरम में जाम लगा दिया। 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान आला अधिकारियों समेत आठ थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही।

3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट भेज दिया। हालांकि, वहां भी काफी हंगामा हुआ। आखिरकार बुधवार शाम पांच बजे अंतिम संस्कार हो पाया। पुलिस मामले में हत्या एंगल से जांच कर रही है।

खेल के दौरान किशोर की हत्या

जनपद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक किशोर की मामूली बात पर हत्या कर दी गई। घटना आर्यनगर कॉलोनी की है। खेल के दौरान हुए मामूली विवाद में 15 साल के फैजान की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी।

फैजान के पिता नईम मजदूर हैं। परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल, खेलते वक्त दो किशोरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक किशोर ने फैजान की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया।

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल फैजान को दिल्ली की जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

‘मेरे बेटे की हत्या हुई है’

नोएडा के सेक्टर-94 इलाके में बुधवार शाम एक निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से निजी विश्वविद्यालय के छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान हर्षित भट्ट (23) के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला है। वह विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन का छात्र था। बुधवार को अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद वह अपने तीन दोस्तों हिमांशु, यश और कुशाग्र के साथ सुपरनोवा इमारत के पास एक वीरान निर्माण स्थल पर पार्टी करने गया था।

इस मामले में परिजनों का बड़ा आरोप सामने आया है। छात्र हर्षित भट्ट की मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। यह कोई हादसा नहीं है। न्यूज एजेंसे एएनआई के बात करते हुए दीप माला ने कहा कि मेरे बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। पीठ और गले पर गहरे नीले निशान हैं। संभावना है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई हो। छात्र की मां ने मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

स्मार्ट मीटर लगवाने से लोगों ने किया साफ इनकार

जोन-प्रथम के शिवपुरी बिहारीपुरा इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची इंटेली स्मार्ट कंपनी की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने अपने घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते टीम को बिना काम किए लौटना पड़ा।

बुधवार को तय कार्यक्रम के अनुसार कंपनी की टीम मीटर लगाने के लिए क्षेत्र में पहुंची थी। जैसे ही इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और विरोध जताने लगे।

लोगों का कहना था कि उन्हें पहले से ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी परेशानियों की जानकारी मिल चुकी है, इसलिए वे इसे लगवाना नहीं चाहते। स्थानीय निवासियों के मुताबिक, इलाके में तैनात एक मीटर रीडर ने भी उन्हें स्मार्ट मीटर से बचने की सलाह दी थी।

100 से ज्यादा चालान झेल रहे ड्राइवरों की लाइसेंस होगा रद्द

जिले में बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा चालान झेल चुके ड्राइवरों पर पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने संयुक्त कार्रवाई का फैसला किया है। ऐसे करीब 80 चालकों की सूची आरटीओ को सौंप दी गई है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी भी चल रही है।

अधिकारियों के अनुसार इन चालकों पर ज्यादातर चालान गंभीर उल्लंघनों—जैसे ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट पार करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने—के लिए किए गए हैं। बार-बार नियम तोड़ने के बावजूद इनमें सुधार न होने पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। खास बात यह है कि चालान भर देने के बाद भी ये चालक इस कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे।

यह भी पढ़ें – ‘मेरे बेटे की हत्या हुई है…’, नोएडा छात्र मौत मामले में मां ने लगाए गंभीर आरोप, सख्त कार्रवाई की मांग

नोएडा छात्र मौत मामले में परिजनों का बड़ा आरोप सामने आया है। छात्र हर्षित भट्ट की मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। यह कोई हादसा नहीं है। न्यूज एजेंसे एएनआई के बात करते हुए दीप माला ने कहा कि मेरे बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। पीठ और गले पर गहरे नीले निशान हैं। संभावना है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई हो। छात्र की मां ने मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।