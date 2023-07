Ghaziabad: हिंडन में बाढ़ से हाहाकार, 200 घर डूबे- 500 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट

बाढ़ के कारण कई कॉलोनियों की बिजली आपूर्ति ठप है। पानी की सप्लाई प्रभावित होने से भी लोग परेशान हैं।

हिंडन में बाढ़ (Source- PTI)

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र और साहिबाबाद इलाके में हिंडन नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ के हालात हैं। निचले इलाकों में रह रहे लोग हिंडन नदी में उफान से परेशान हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते गलियों, मकानों और दुकानों में जलभराव है। लोगों को अपने घर भी खाली करने पड़ रहे हैं। हालांकि, एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अधिकारी राहत और बचाव कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। नोएडा में सोमवार को नदी का जल स्तर 201 मीटर पार हो जाने से बहलोलपुर, लखनावली, चोटपुर कॉलोनी और छजारसी में हिंडन बाढ़ के मैदानों पर कम से कम 200 घर डूब गए, जिससे लगभग 500 लोग विस्थापित हो गए। अधिकारियों को डर है कि भारी बारिश के कारण जलस्तर और बढ़ सकता है। पिछले 36 घंटों से हिंडन में पानी बढ़ा हिंडन नदी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पिछले 36 घंटों से हिंडन में पानी बढ़ा है जिसकी वजह से हमारे 4 थाना क्षेत्रों के 11 गांव और कॉलोनी में पानी घुसा है। सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। राहत शिविर 6 जगहों पर है जहां सभी प्रकार की व्यवस्था है। पानी कम होने के बाद ही इन्हें वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया गाजियाबाद में हिंडन में बाढ़ से लोगों के घरों में चार से पांच फीट पानी घुस गया है। प्रशासन की टीम ने करीब एक हजार से ज्यादा लोगों को इन इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। धीरे-धीरे जलस्तर बढ़ने से पानी खादर क्षेत्र से निकलकर रिहायशी कॉलोनियों में घुसने लगा है। इस दौरान करीब एक हजार परिवारों को ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए उनके घरों से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। करहेड़ा के कंपोजिट विद्यालय में बने राहत शिविर में रविवार तक 800 लोगों का पंजीकरण कराकर ठहराया गया। अटौर में बने एक मंडप में 60 परिवारों को ठहराया गया।

