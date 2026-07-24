ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के मंडोला-अलीपुर मार्ग स्थित एक फूलों के बाग में मीरपुर हिंदू गांव निवासी 30 वर्षीय लोकेश उर्फ बंटी ने अपने दो मासूम बेटों के सामने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। पिता को इस हाल में देखकर बच्चे दहशत में आ गए और चीख-चीखकर रोने लगे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, लोकेश उर्फ बंटी साहिबाबाद स्थित एक वर्कशाप में काम करता था। गुरुवार सुबह लगभग साढ़े आठ बजे वह अपने दोनों बेटों छह वर्षीय ध्रुवंश और चार वर्षीय गर्वित को सीडीएस पब्लिक स्कूल से लेकर निकला। घर लौटने के बजाय वह बच्चों को मंडोला में श्याम सिंह स्कूल के पीछे स्थित एक फूलों के बाग में ले गया।

वहां उसने दोनों मासूमों को एक तरफ बिठाया और खुद पेड़ पर रस्सी का फंदा डालकर झूल गया। राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। ट्रोनिका सिटी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लोकेश के पिता कृष्णपाल ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से उसका पत्नी प्रिया से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह काम पर भी नहीं जा रहा था। हालांकि, विवाद की असल वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

लोकेश अपने पीछे वृद्ध पिता, पत्नी, दो मासूम बेटों और दो बहनों समेत आठ लोगों का परिवार छोड़ गया है, जिसके भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। एसीपी लोनी ने बताया कि शुरुआती जांच और परिजनों के बयानों से मामला गृह क्लेश का नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है।

उधर, गौतमबुद्ध नगर जिले में रबूपुरा थाना क्षेत्र के गौर यमुना सिटी में रहने वाले बीटेक के एक छात्र ने बुधवार रात को अपनी सोसाइटी की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। रबूपुरा के थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि बीटेक के छात्र कार्तिक शर्मा ने अपनी सोसाइटी की छत से छलांग लगा दी। इस घटना में छात्र की मौत हो गई।

घटना से पहले छात्र का अपने परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

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अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना में दो सगी और एक मौसेरी बहन ने एक ही युवक से मंदिर में विवाह कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगा तटबंध के किनारे धोरिया गांव निवासी सगी बहनों देविका (18) और छवि (19) तथा उनकी मौसेरी बहन अलका (20) ने विकास उर्फ विक्कू (23) नामक युवक से चामुंडा मंदिर में शादी रचा ली। सूत्रों ने बताया कि तीनों बहनें और विकास सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक