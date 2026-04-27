उत्तर भारत में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी और प्रदूषण के इस दोहरे संकट ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 226, ग्रेटर नोएडा में 260 और गाजियाबाद में 272 दर्ज किया गया है। ये सभी आंकड़े ‘नारंगी श्रेणी’ में आते हैं, लेकिन कई इलाकों में यह स्तर बार-बार ‘लाल श्रेणी’ की दहलीज को छू रहा है। विशेष रूप से गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है, जहां हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक बनी हुई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में तेज धूल भरी हवाएं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, और जमीन के स्तर पर बनने वाली ओजोन गैस प्रदूषण को और बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही बारिश की कमी के कारण वातावरण में मौजूद कण नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, जिससे हवा और अधिक जहरीली हो रही है।

इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में सांस और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

प्रशासन की ओर से धूल नियंत्रण और प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि जब तक बड़े और प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक एनसीआर की हवा में सुधार मुश्किल दिखाई दे रहा है।

दिल्ली में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां झुलसा देने वाली धूप और लू के तेज थपेड़े लोगों की परेशानी लगातार बढ़ा रहे हैं। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और दोपहर के समय जनजीवन लगभग थम सा जाता है। हर गुजरते दिन के साथ तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजधानी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि 26 अप्रैल के सर्वाधिक न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड इस साल टूट गया है। इस साल न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। इससे पहले 26 अप्रैल को यह रिकॉर्ड वर्ष 2018 में बना था जब न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि वर्ष 2011 में 25.0, वर्ष 2022 में 24.9, 2019 में 24.2 व 2013 में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया था।

आईएमडी ने सोमवार को भी राजधानी में तेज गर्म हवाओं की ‘पीली चेतावनी’ जारी करते हुए अधिकतम तापमान 43-45 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री के बीच रहने की बात कही है। इस दौरान हवाओं की औसतन गति 30-40 किलोमीटर रहेगी लेकिन कई स्थानों पर गति 50 किलोमीटर तक जा सकती है, जिससे ‘लू’ की स्थिति बनेगी। हालांकि दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है व देर रात हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री दर्ज किया गया।

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दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए व्यापक तैयारी की है। झुलसा देने वाली गर्मी से बचाव के लिए ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान की समीक्षा की है। प्लान के तहत स्कूली छात्रों और श्रमिकों के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें…