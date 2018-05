सपा नेता के विचार- महिलाएं ऐसे कपड़े पहनें जिसमें अश्लीलता न दिखे, व्यभिचार की वजह अंग प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी के महासचिव रामशंकर विद्यार्थी ने महिलाओं के पहनावे को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली बात कही है। उनका कहना है कि महिलाओं द्वारा पहने जा रहे अश्लील कपड़ों के कारण यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए महिलाओं को इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसमें अश्लीलता दिखे। विद्यार्थी ने यह बाद सोमवार को कही। उन्होंने कहा, ‘भगवान ने पुरुष और महिला के शरीर की बनावट ऐसी की है कि उसी हिसाब से उनको कपड़े पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिसमें अश्लीलता न दिखे।’

इसके अलावा उन्होंने व्यभिचार की बढ़ती घटनाओं के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, ‘देश में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का एक और बड़ा कारण मोबाइल फोन और इंटरनेट है।’ विद्यार्थी ने कहा, ‘नाबालिग के हाथों में मोबाइल एक बड़ा कारण है बढ़ती हुई व्यभिचार की घटनाओं का। नाबालिग के हाथों में मोबाइल रहे ठीक बात है, लेकिन इंटरनेट पहुंचने का कारण और उसके बाद तरह-तरह के जो अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी व्यभिचार की घटनाओं के बढ़ने का कारण है।’ विद्यार्थी ने कहा, ‘रेप की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले अश्लीलता को रोकना होगा। हमें युवाओं के बीच भाई-बहन के रिश्ते को बढ़ावा देना होगा।’

#BREAKING Shocker from SP Neta: Neta blames mobiles, internet for rapes, ‘women should stop wearing revealing clothes’, says Ramashankar Vidyarthi, SP Gen Secy pic.twitter.com/A3nxGOKXiz

— TIMES NOW (@TimesNow) May 22, 2018