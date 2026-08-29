उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में राज्य में कल्याणकारी योजनाओं और वोटरों को साधने की राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी(SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) भी युवा और महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हैं।

युवाओं और Gen Z पर फोकस

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि भाजपा सरकार के नौ साल के कार्यकाल में 9.30 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

मुख्यमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं के एक वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में इसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन भी हुए हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर झारखंड और बिहार तक।

उत्तर प्रदेश में भी ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। मई में प्रयागराज और जून में लखनऊ में छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर हुए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हुए बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उनकी घोषणा के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियां प्रदान करना एक सही कदम है, लेकिन यह विधानसभा चुनावों से पहले एक चुनावी पैंतरेबाजी हो सकती है।

मायावती ने आरक्षित पदों की लंबित संख्या और 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षित श्रेणियों के 6,800 उम्मीदवारों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा भी उठाया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव करते हुए भाजपा ने कहा कि एक लाख सरकारी नौकरियां सुनिश्चित करने के उनके वादे को पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के पिछले रिकॉर्ड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों से परे युवाओं के लिए अपने प्रस्तावों का विस्तार करने की कोशिश की है, जिसमें स्टार्टअप, कौशल विकास और निवेश का हवाला दिया गया है। आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब युवाओं के लिए 24,000 से अधिक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हैं।

उत्तर प्रदेश की आबादी में युवाओं और जनरेशन Z का एक बड़ा हिस्सा है। विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग द्वारा 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में मतदाताओं की संख्या 13.39 करोड़ है। चुनाव आयोग के अनुसार, 18-19 वर्ष की आयु के 17.63 लाख मतदाता हैं।

महिलाओं के लिए रियायतें

युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा के एक दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू की, जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। रक्षा बंधन के अवसर पर, 27 से 29 अगस्त के दौरान महिलाओं को एक सहयात्री के साथ मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी।

यह योजना भाजपा के कल्याण, गतिशीलता और सुरक्षा से संबंधित व्यापक महिला-केंद्रित दृष्टिकोण में फिट बैठती है, जिसमें मिशन शक्ति – जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है और 1090 महिला हेल्पलाइन शामिल हैं।

इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई। बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के उस प्रस्ताव को दोहराया कि यदि वे 2027 में राज्य में सत्ता में आते हैं तो वे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की प्रत्येक वंचित और कमजोर महिला को प्रतिवर्ष 40,000 रुपये दिए जाएंगे।

सपा मुखिया अखिलेश ने जोर देकर कहा कि उनका पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्याक) एजेंडा “आधी आबादी” के लिए इस योजना के प्रति सपा की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है।

समाजवादी पार्टी के प्रस्तावों में छात्राओं के लिए लैपटॉप और साइकिल, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आवास, एम्बुलेंस सेवाएं और कानूनी सहायता भी शामिल हैं।

अखिलेश ने ये घोषणाएं एक ऐसे कार्यक्रम में कीं, जिसमें उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव सहित पार्टी की महिला नेता, सांसद और विधायक मंच पर मौजूद थीं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 6.09 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 45.46% हैं। यह महिलाओं को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मतदाता समूहों में से एक बनाता है। यही कारण है कि भाजपा ने 2027 के चुनावों से पहले उनके लिए कल्याणकारी प्रस्तावों की झड़ी लगा दी थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी कई वादे किए।

बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी ओर से तर्क दिया कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के अलावा, सरकारों को महिलाओं के शोषण और अत्याचारों से बचाने के लिए सही इरादे और नीति की जरूरत है। साथ ही उनकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी चाहिए।

मायावती ने आदित्यनाथ सरकार पर महिलाओं को असुरक्षा, उपेक्षा और अपमान देने का आरोप लगाया। बसपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा महिलाओं को अपने नारों के लिए एक विषय से ज्यादा कुछ नहीं समझती है।

चुनाव से पहले बहस तेज

सरकार के कई प्रस्तावों और विपक्ष की जवाबी घोषणाओं से संकेत मिलता है कि 2027 का चुनाव कल्याणकारी राजनीति को लेकर एक परिचित, लेकिन ज्यादा तीव्र टकराव की ओर बढ़ रहा है।

भाजपा अपने कार्यों का बखान कर रही है। लगभग एक दशक का सत्ताकाल, 93 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां, महिला केंद्रित कल्याण और सुरक्षा योजनाएं और एक विस्तारित स्टार्टअप इकोसिस्टम।

समाजवादी पार्टी महिलाओं और युवाओं सहित पीडीए समूहों के कल्याण और सशक्तिकरण पर केंद्रित एक प्रतिवाद तैयार कर रही है।

दूसरी ओर, बसपा केवल कल्याणकारी योजनाओं से परे देखने की जरूरत पर जोर दे रही है। वह इस बात पर बल दे रही है कि ये रोजगार, आरक्षण, सुरक्षा और सम्मान का विकल्प नहीं हो सकतीं।

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। सभी पार्टियां दो सबसे अहम वोटर वर्गों- युवा और महिलाओं के समर्थन पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही हैं।

यूपी चुनाव 2027: मायावती का गिरता जनाधार, दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटीं पार्टियां, कैसे खुद को संभालेगी बसपा?

राजनीति की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में करीब छह महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की राजनीति में दलित मतदाता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लंबे समय तक मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की पर्याय रही हैं,लेकिन अब ऐसा नहीं है। मायावती की बसपा आज काफी कमजोर हो चुकी है। राज्य में हुए पिछले तीन चुनावों ने उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री मायावती को राज्य की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए अवसर खुल गए। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में दलित वोटों का हिस्सा पाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक दिलचस्प होड़ मच गई है। पढ़ें पूरी खबर।

