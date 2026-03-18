ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते LPG गैस सिलेंडरों की सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं। इस कमी का असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। कई होटल और रेस्टोरेंट जहां अस्थायी रूप से बंद हो रहे हैं तो वहीं एलपीजी सिलेंडर विक्रेताओं के यहां लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद बुक किए जा सकते हैं।

बठिंडा में एलपीजी गैस एजेंसी मालिकों ने धमकियों, दुर्व्यवहार और मारपीट की बढ़ती घटनाओं का हवाला देते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने वितरण कर्मचारियों और वाहनों के लिए सुरक्षा कवर की मांग की है। मंगलवार को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक दलजीत सिंह संधू के साथ हुई बैठक में, एजेंसी मालिकों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के सुचारू वितरण को प्रभावित करने वाली सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उजागर किया।

डिलीवरी स्टाफ को वैध बुकिंग के बिना सिलेंडर सौंपने के लिए मजबूर किया जा रहा

डीलरों के अनुसार, डिलीवरी स्टाफ को ग्रामीणों द्वारा लगातार रोका जा रहा है और वैध बुकिंग के बिना सिलेंडर सौंपने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब कर्मचारी इनकार करते हैं तो कथित तौर पर उन्हें धमकाया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। गैस एजेंसी डीलर परमवीर सिंह ने कहा, “हमारे कर्मचारियों पर दबाव रहता है क्योंकि ग्रामीण अक्सर डिलीवरी वाहनों को घेर लेते हैं और बिना बुकिंग के खाली सिलेंडरों के बदले सिलेंडर मांगते हैं। मना करने पर वे धमकाने का सहारा लेते हैं।”

मौर निर्वाचन क्षेत्र में हुई एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए, नाम न छापने की शर्त पर एक डीलर ने बताया कि एक डिलीवरी कर्मचारी को कथित तौर पर बिना बुकिंग के लगभग 30 सिलेंडर सौंपने के लिए मजबूर किया गया, जिससे असली उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पाए। उन्होंने आगे कहा, “आमतौर पर डिलीवरी वाहन के साथ केवल दो या तीन लोग ही होते हैं जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं।” सूत्रों ने बताया कि कुछ स्थानों पर पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद भी ऐसी स्थिति पूरी तरह से हल नहीं हो पाई।

डीलरों ने प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की उठाई मांग

डीलरों का कहना है कि उनके कर्मचारी ग्रामीणों को ऑनलाइन बुकिंग और ई-केवाईसी प्रक्रियाओं में सहायता कर रहे हैं, फिर भी कई लोग निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सिलेंडर लेने पर अड़े हुए हैं। बठिंडा के संगत क्षेत्र में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां डिलीवरी वाहनों को स्थानीय लोगों ने घेर लिया था।

प्रत्येक सिलेंडर की डिलीवरी के लिए एजेंसियों को जवाबदेह ठहराते हुए मालिकों ने कहा कि निष्पक्ष वितरण और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्थायी उपाय के रूप में कुछ एजेंसियों ने गांवों में घर-घर डिलीवरी बंद कर दी है और इसके बजाय उपभोक्ताओं से घोषणा करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से फोन करके गांव के गुरुद्वारों जैसे सामान्य स्थानों से सिलेंडर लेने का अनुरोध कर रही हैं। डीलरों ने प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। इस बीच, अधिकारियों ने दोहराया कि जिले भर में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है और एजेंसियों को उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पंजाब में LPG संकट गहराया

पंजाब में एलपीजी वितरकों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पर्याप्त उपलब्धता का दावों के बावजूद राज्य में एलपीजी की आपूर्ति ‘अपर्याप्त’ है। वितरकों ने बकाया आपूर्ति को पूरा करने के लिए रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें