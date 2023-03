अतीक अहमद के कुत्ते की भूख-प्यास से तड़पकर हुई मौत, 4 की हालत भी बिगड़ी

अतीक अहमद के पास विदेशी नस्ल के पांच कुत्ते हैं। ब्रूनो के अलावा, बाकी चार की भी हालत बिगड़ती जा रही है। पड़ोसियों ने कार्रवाई के डर से कुत्तों को खाना या पानी नहीं दिया।

माफिया अतीक अहमद (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

जेल में बंद गैंगस्टर-बाहुबाली अतीक अहमद के कुत्ते की भूख-प्यास से तड़पकर मौत हो गई है। ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते का नाम ब्रूनो है। उत्तर प्रदेश के चकिया में अतीक के घर पर भूख और प्यास के कारण कुत्ते की मौत हो गई। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक अहमद के पास विदेशी नस्ल के पांच कुत्ते हैं। ब्रूनो के अलावा, बाकी चार की भी हालत बिगड़ती जा रही है। पड़ोसियों ने कार्रवाई के डर से कुत्तों को खाना या पानी नहीं दिया। जेल में बंद अतीक के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के दो आरोपी गिरफ्तार अतीक अहमद के भाई एवं पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ से बरेली की जिला जेल में गैर कानूनी तरीके से मुलाकात करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में राशिद इज्जतनगर थाना क्षेत्र और फुरकान मीरगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस अधीक्षक (नगर) राहुल भाटी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि राशिद अली (37) और फुरकान नबी खान (25) अशरफ से मिलकर साजिश रचा करते थे। भाटी ने बताया कि इस मामले में सात मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, मामले में फुरकान और राशिद को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों गैर कानूनी तरीके से पूर्व विधायक अशरफ से जेल में मिले थे। भाटी ने बताया कि दोनों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि आरोप है कि दोनों बिना पर्ची अशरफ से जेल में मिलते थे। उनके पास से बरामद मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि पुलिस और विशेष जांच टीम (एसआईटी) अन्‍य आरोपियों की तलाश में लगातार जगह-जगह दबिश दे रही है ताकि उन्हें पकड़ कर उमेश पाल कांड की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया जा सके। गौरतलब है कि इलाहाबाद पश्चिम सीट से तत्‍कालीन विधायक राजू पाल की हत्या के आरोप में खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली की जेल में बंद है। अशरफ से जेल में अवैध ढंग से मुलाकात कराने का मामला सामने आने के बाद राहुल भाटी के नेतृत्‍व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई है। हाल ही में प्रयागराज में राजू पाल हत्‍याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, अशरफ समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अशरफ जुलाई 2020 से बरेली जिला जेल में बंद है।

