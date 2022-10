Arvind Kejriwal: करंसी नोटों पर एक तरफ गांधीजी, दूसरी तरफ हो लक्ष्मी-गणेश की फोटो- सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

Gujarat Assembly Election: मेहसाणा में केजरीवाल ने कहा गुजरात में नहीं रुकेगा आप का चुनाव प्रचार (Photo- Twitter/@ArvindKejriwal)

