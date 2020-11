देवी-देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे बेचना बंद करो वर्ना दुकान में आग लगा देंगे, देवास में दर्जन भर लोगों ने मुस्लिम दुकानदार को दी धमकी

देशभर में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर पटाखों की बिक्री शुरू हो चुकी है। इसी के साथ जहां कई जगहों पर पुलिस दबिश देकर अवैध तौर पर पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं कुछ अन्य कट्टरपंथी संगठन भी अपने तरीके से दुकानों पर पहुंचकर भड़काऊ दिखने वाली चीजों पर दुकानदारों को धमका रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के देवास से सामने आया है। यहां एक हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग मुस्लिम दुकानदार की दुकान में घुसकर उसे देवी-देवताओं की फोटो वाले पटाखों पर धमकाते दिखे। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

क्या है वीडियो में?: वीडियो में कुछ लोग दुकान में घुसकर दुकानदार को धमकाते दिख रहे हैं। यह लोग कहते हैं अगर हम आपके देवी-देवताओं के साथ ऐसा ही करें तो क्या होगा। इस पर दुकानदार कहता है कि वह इस तरह के पटाखे नहीं लेता है। बाद में दुकानदार के साथ मौजूद एक व्यक्ति कहता है कि ऐसे पटाखे हम नहीं बनाते हैं। यह पूरे जमाने में कबसे हो रहा है, आपको आज पता चली।

बाद में दुकान में पहुंचे लोग कहते हैं कि आपको ऐसे पटाखे खरीदने ही नहीं चाहिए। अगर यह ऐसा करेंगे तो मैं इन्हें परेशान कर दूंगा। मैं इसे वॉट्सऐप पर डालूंगा। आग लगा दूंगा इस दुकान में। एक दूसरा आदमी कहता है कि लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, दो मिनट लगेंगे। फिर मत कहना कि हिंदुओं ने घर बिठा दिया।

This happened in Dewas, MP.

A mob of Hindutva people entered into a Muslim’s shop and threatened him for selling firecrackers which had Hindu deity stickers.

Shopkeeper kept saying that he is not manufacturer but goons threatened to burn down his shop. pic.twitter.com/dOKH6IH8i0

