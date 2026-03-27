सरकार के दावों के बाद भी रसोई गैस संकट कम नहीं हो रहा है। घरेलू से लेकर सार्वजनिक व वैवाहिक आयोजनों तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक परिवार को सिलेंडर नहीं मिलने पर अपनी बेटी की शादी को दो दिन के लिए टालना पड़ा। क्षेत्र के गांव बदनीली की मढ़ैया के परिवार को कड़ी मशक्कत के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल सके। इस कारण बुधवार को होने वाले युवती के विवाह को टालना पड़ा। 25 मार्च की जगह अब 28 मार्च को विवाह होगा।

चदनीली की मढ़ैया निवासी विमलेश की पुत्री शिवानी की बारात 25 मार्च बुधवार को आनी थी। हलवाई को खाना बनाने के लिए सिलेंडर न मिलने, गैस किल्लत व लंबी कतारों के कारण आसपास के ग्रामीण भी गैस का इंतजाम नहीं कर सके। परेशान होकर युवती का भाई रोबिन अपनी मां को लेकर बुधवार दोपहर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय से मिलने पहुंचा।

बारात के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था न होने की बात सुनकर डीएम ने पीड़िता को जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय भेजा। जहां अधिकारी ने शादी के कार्ड देखकर छह सिलेंडर देने के निर्देश दिए। गुरुवार को मिले सिलेंडरों से शादी के घर में फिर खुशियां लौट आईं। युवती की मां ने बताया कि अब बारात का खाने का सामान बनने पर 28 मार्च शनिवार को शादी कार्यक्रम सम्पन्न होगा।

उधर, ईंधन की किल्लत की अफवाहों के बीच बलरामपुर जिले में एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति और उसकी बुजुर्ग मां के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार शाम को हुई इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें लोगों का एक समूह ‘गंगाडीह शारदा फिलिंग स्टेशन’ नामक पेट्रोल पंप पर अवधेश और उसकी मां को लाठियों से पीटते हुए दिखाई दे रहा है।

गंगापुर लखना गांव के अवधेश ने बताया कि वह अपनी मां के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था और लौटते समय उसकी मोटरसाइकिल का ईंधन खत्म हो गया। वह पेट्रोल पंप पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तभी कुछ लोग एक कार में आए और पहले ईंधन देने की जिद करने लगे।

अवधेश के अनुसार, इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों और पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारियों ने उसे एवं उसकी मां को लाठियों से पीटा। जिलाधिकारी बिपिन जैन ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि कोतवाली में मामला दर्ज किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

‘कतार की जरूरत नहीं, घर पहुंचेगा सिलेंडर’

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर कतार लगाने की आवश्यकता नहीं है, निर्धारित समय पर बुकिंग कराएं, सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। इसी तरह आवश्यकता होने पर ही पेट्रोल-डीजल लेने जाएं।

योगी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (गीडा) में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैला कर राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं।

‘सरकार ने जनता को लाइन में खड़े होने के सिवा कुछ नहीं दिया’

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी को ‘लापता गैस’ बताते हुए गुरुवार को कहा कि भाजपा ने कतार के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। प्रदेश में गैस एजेंसियों के सामने लगी लंबी कतारों को लेकर यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने रसोई गैस की कमी और लंबी कतारों पर सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को कतारों में लगाने के अलावा कुछ नहीं किया और अब लोग पेट्रोल के लिए भी कतारों में लगे हुए हैं।

यादव गुरुवार को सपा मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एलपीजी संकट को लेकर कोई तैयारी नहीं की और अब 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर में 10 किलोग्राम गैस मिल रही है। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एलपीजी का मतलब लापता गैस है। गैस न मिलने से लोगों को खाना बनाने के लिए चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। ‘एक कचौरी एक समोसा अब गैस पर न रहा भरोसा’। सपा प्रमुख ने व्यंगात्मक लहजे में कहा कि सुना है कोयले पर चाय और रोटी अच्छी बनती है। कई लोग स्मोक्ड फूड पसंद करते हैं।