छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आठ लोगों के कथित हत्या मामले में अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) रिपोर्ट आई है, जिसमें कम से कम पांच लोगों को जहर देने की पुष्टि हुई है। ढाई महीने पहले 46 वर्षीय राम सहाय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

हालांकि अभी दो रिपोर्ट आनी बाकी है, जबकि एक मामले में फोरेंसिक सैंपल नहीं लिए जा सके क्योंकि पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

अचानक लोगों की तबीयत होने लगी थी खराब

मामला खारवे गाँव का था, जहां तकरीबन एक हजार से अधिक आबादी है और अचानक कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी और एक के बाद एक उनकी मौत होने लगी। इन सभी मामलों में एक कड़ी राम सहाय से जोड़ती थी कि सभी मरने वालों ने आरोपी राम सहाय के साथ शराब पी थी या उसकी दी हुई शराब पी थी।

गांव में पहली मौत 7 फरवरी को हुई, मृतक का नाम बद्री पटेल था, जो 58 साल का था और राजमिस्त्री का काम करता था, वह अपने घर में मृत मिले थे। जबकि आखिरी मौत 14 मई को महेत्रु साहू की हुई थी। इन आठ मौतों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था, गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा थी कि वे क्या करें। वे पुजारियों को बुलाकर पूजा-पाठ करवा रहे थे, पर महेत्रु की मौत ने गांव वालों को आरोपी रामसहाय पर शक करने करने को मजबूर कर दिया।

ऐसे खुली थी राम सहाय की पोल

धीरे-धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि कैसे हर पीड़ित को उसने शराब पिलाई। जल्द यह बात सामने आ गई जब 23 वर्षीय एक मजदूर कार्तिक कुम्हार को शराब पीने के तुरंत बाद उल्टी होने लगी। इसके बाद गांववालों ने 6 जून को पुलिस को लिखित शिकायत दी और जांच के बाद 22 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने जांच में किया खुलासा

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी हर पीड़ित से रंजिश रखता था। एक अधिकारी ने बताया, “उसके अलग-अलग कारण थे जैसे पीड़ित द्वारा उसे परेशान करने, उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखने, उसके पैसे न लौटाने या उस पर काला जादू करने का आरोप लगाना। उसे यह भी लगता कि उसे गांव में वह इज्जत नहीं मिल रही थी, जिसका वह हकदार था।”

शवों के कराए गए पोस्टमार्टम

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, परिवार के सदस्यों द्वारा दफनाए गए सात शवों को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम किया गया और विसरा के नमूने रायपुर की FSL लैब में भेजे गए। उस समय पुलिस को शक था कि रामसहाय जायसवाल ने ड्रिंक्स में सुहागा मिलाया था, जो चूहों को मारने वाला एक जहरीला पदार्थ है।

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरव राय ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि हाल ही में FSL रिपोर्ट बलोदा बाजार पुलिस को भेजी गई थी, जिसमें पुष्टि हुई कि सैंपल में बोरेक्स और साइनाइड पाए गए हैं।

यह भी पढ़ें: झीरम घाटी हमले में 10 आरोपी दोषी करार, 13 साल बाद आया NIA कोर्ट का फैसला, कई बड़े कांग्रेस नेताओं की गई थी जान

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2013 में हुए इस हमले के 13 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। सजा को लेकर अभी फैसला बाकी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें