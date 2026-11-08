Anant Singh News: जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की भव्य शादी के लिए भारत और पाकिस्तान के लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारिवारिक समारोहों में राजनीतिक मतभेदों की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं।

शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हुए मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने उनके परिवार के प्रति स्नेह दिखाया है, उनका स्वागत है, चाहे वे कहीं से भी आएं।

हम सभी को निमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं- अनंत सिंह

अनंत सिंह ने कहा, “जिन लोगों ने हमें प्यार दिया है, वे सभी आएंगे। जनता हमारे लिए भगवान के समान है, जो भी कहीं से भी आएगा, वह मेरे लिए एक उपहार होगा। हम सभी को निमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दोस्त, शुभचिंतक और हमसे जुड़े लोग इसमें शामिल हों। सभी को आमंत्रित किया गया है।”

VIDEO | Patna: JD(U) MLA Anant Singh on invitations for his daughter's grand wedding, says, "Everyone who has shown us love will come. The public is like God to us; whoever comes from wherever will be a gift to me. We are sending invitation cards to everyone. I want all my… pic.twitter.com/J50Mcd27MM — Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026

शादी में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता- अनंत सिंह

मोकामा विधायक ने आगे कहा, “हमारे पास जिनके भी फोन नंबर हैं, हम उन सभी से संपर्क कर रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और पाकिस्तान में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। क्या निमंत्रण सिर्फ बिहार के लोगों के लिए हैं? ये तो हर जगह, हर किसी के लिए हैं। हम सभी को आमंत्रित करेंगे। शादी में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता। इस तरह के बंटवारे तो चुनाव के समय और वोट मांगते वक्त होते हैं, शादी या पारिवारिक समारोहों में नहीं।” उन्होंने कहा, “हां, हम सभी को आमंत्रित करेंगे, जिनमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं।”

जेडीयू ने अनंत सिंह को निष्कासित कर दिया था

यह शादी अनंत सिंह के लिए एक उथल-पुथल भरे राजनीतिक दौर के बीच हो रही है। अक्टूबर में, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक नीलम देवी को जेडीयू से छह साल के लिए निकाल दिया गया था।

पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने अनंत सिंह पर पार्टी के निर्देशों को न मानने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों में विरोधी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर, 2026 तक या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…