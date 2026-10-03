Maharashtra Drought: तेज गर्मी वाली दोपहर में स्कूल की पोशाक उतारने से पहले ही नौ साल की दीशा जाधव अपने परिवार की दूसरी महिलाओं के साथ उस काम में जुट जाती हैं, जो अब उनके परिवार की साझा दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। महाराष्ट्र के जालना जिले की अंबड तहसील में अंबड-रोहिलागढ़ मार्ग पर घर के सामने लगे बोरवेल से पानी खींचकर वे बर्तन, घड़े और पुराने दूध के डिब्बे भरती हैं।

परिवार की 60 वर्षीय मुखिया असाबाई जाधव झुककर दीशा का घड़ा भरती हैं और उसे उसके सिर पर रख देती हैं। इसके बाद दीशा उसे घर ले जाने के लिए तपती डामर की सड़क पर नंगे पैर चल पड़ती है। घड़े के मुंह पर पानी हिलोरें लेता है, लेकिन मुश्किल से ही बाहर छलकता है।

उसकी 45 वर्षीय मौसी सुमन जाधव कहती हैं, “हमें हमेशा इसी बोरवेल से पानी मिलता था, लेकिन अब इसकी आपूर्ति एक महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। इसलिए हम पानी जमा करके रख रहे हैं। मुझे बुरा लगता है कि इतनी कम उम्र में दीशा को यह काम करना पड़ रहा है। लेकिन हम लड़कियों के लिए कुछ नहीं बदलता। जब मैं दीशा की उम्र की थी, तब मैं अपने माता-पिता के साथ दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी।”

दीशा के सिर पर रखा यह घड़ा सिर्फ पानी का भार नहीं है। सूखे के इस साल में यह उस अतिरिक्त जिम्मेदारी का भी हिस्सा है, जो परिवार की महिलाओं के रोजमर्रा के काम में लगातार जुड़ती जा रही है। 26 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 36 जिलों की 358 तहसीलों में से 265 में सूखा घोषित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इसे 1972 के बाद राज्य के सामने आया सबसे भीषण संकट बताया। खरीफ फसल के महत्वपूर्ण मौसम में 20 दिनों से अधिक समय तक बारिश नहीं होने और दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के साथ ही आशंका है कि अगले साल गर्मियों में जल संकट और गंभीर हो जाएगा।

राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में, जिसमें जालना, बीड और लातूर जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिले शामिल हैं, सूखे का साल महिलाओं के लिए खास तौर पर मुश्किल होता है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं घर के पुरुषों के साथ खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनका दिन भोर से बहुत पहले, आमतौर पर सुबह करीब चार बजे शुरू हो जाता है। खाना बनाने, सफाई करने, बच्चों और पशुओं की देखभाल करने के साथ-साथ जिस जमीन पर वे खेती करती हैं, लेकिन जिसकी मालकिन नहीं हैं, उस पर घंटों कड़ी मेहनत करने का सिलसिला चलता रहता है।

खेती में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी, जमीन पर कम अधिकार

इस मुश्किल की एक बड़ी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी खेती से जुड़ी है, जबकि जमीन पर उनका मालिकाना हक अपेक्षाकृत कम है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2025 के अनुसार, राज्य में ग्रामीण महिला श्रम बल की 82 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, जबकि परिचालन वाली कृषि भूमि के पांचवें हिस्से से भी कम जमीन उनके नाम है। ऐसे में सूखे के कारण खेती और कृषि मजदूरी पर पड़ने वाला असर महिलाओं की आमदनी के साथ-साथ उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को भी प्रभावित करता है।

सरकार ने सूखे की घोषणा करते हुए भूमि राजस्व में छूट और फसल ऋण के पुनर्गठन जैसे राहत उपाय शुरू किए हैं, लेकिन सूखे का महिला कृषि मजदूरों पर पड़ने वाले असमान रूप से अधिक प्रभाव से निपटने के लिए इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

‘खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल’

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2025 के अनुसार, महाराष्ट्र में ग्रामीण महिला श्रम बल की 82 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि परिचालन वाली कृषि भूमि के पांचवें हिस्से से भी कम जमीन उनके नाम पर है।

जुलाई में राज्य ने महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 लागू किया। यह कानून महिलाओं को कानूनी मान्यता देने के लिए भूमि के स्वामित्व के कड़े नियम से आगे बढ़ता है। इसके तहत महिला खेत मजदूरों के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गीपालन, डेयरी, पशु पालन और खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों में काम करने वाली महिलाओं को भी मान्यता दी जाती है।

2 अक्टूबर को राज्य ने इस नए कानून के तहत महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया। इसका उद्देश्य महिला कृषकों को कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और ऋण तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा कि अब तक 20 लाख से अधिक महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है।

कागज पर पहचान से आगे, जमीन पर आमदनी और कर्ज की चुनौती

महिला किसानों को सरकारी योजनाओं और आर्थिक मदद तक पहुंच दिलाने की कोशिशों के बीच इस पहल के प्रति बड़ी संख्या में महिलाओं ने रुचि दिखाई है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 20 लाख से अधिक महिलाओं ने महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है। वहीं, जमीनी स्तर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करजखेड़ा की सोनाली आदित्राव गन्ने के खेत में काम करके रोज करीब 300 रुपये कमाती हैं, जबकि बीड की सुमन ओव्हाल अपने कर्ज की किस्त चुकाने में हर महीने 6,000 रुपये खर्च करती हैं।

जाधव परिवार में 15 सदस्य हैं, जो सड़क के किनारे बने तीन घरों में रहते हैं। इस साल कम बारिश के कारण परिवार के पुरुषों और महिलाओं, दोनों ने क्षेत्र में गन्ने के खेतों में खेत मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन परिवार की महिलाओं के लिए पानी भरने का काम उनकी पहले से ही बेहद कठिन दिनचर्या में एक और जिम्मेदारी जोड़ रहा है।

बोरवेल का पानी जल्द खत्म होने वाला है। इसलिए परिवार सप्ताह में एक बार बैलगाड़ी किराये पर लेता है और दो किलोमीटर दूर स्थित जल भंडारण केंद्र से 1,000-1,000 लीटर की दो पानी की टंकियां भरकर लाता है।

महाराष्ट्र के धुले जिले के साकरी में पानी भरकर ले जातीं ग्रामीण महिलाएं। (Express photo by Narendra vaskar)

सुमन कहती हैं, “हमारे परिवार के पास तीन एकड़ जमीन है, जहां हम कपास और सोयाबीन उगाते हैं, लेकिन इस साल लगभग कोई उपज नहीं हुई। हम जल्द ही बारामती के लिए रवाना होंगे और वहां गन्ने के खेतों में काम करेंगे। वहां भी पुरुषों को सिर्फ खेतों में काम करना होगा, जबकि हमें खेत में काम करने के साथ-साथ खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल भी करनी होगी।”

घर के पुरुषों और महिलाओं के चले जाने के बाद परिवार की मुखिया असाबाई मवेशियों और कुछ बड़े बच्चों के साथ यहीं रहेंगी। इनमें दीशा भी शामिल है, जो पास के स्कूलों में पढ़ती है। यानी पानी का यह संकट परिवार के उन सदस्यों के लिए भी खत्म नहीं होगा, जो खेतों में मजदूरी करने के लिए दूसरे इलाके में चले जाएंगे।

पानी के लिए रोजाना चक्कर

जाधव परिवार से कुछ दूर, धाराशिव जिले के करजखेड़ा गांव में 39 वर्षीय सोनाली आदित्राव बाजरे की रोटी और दाल का दोपहर का भोजन करने बैठती हैं। तेज धूप से बचने के लिए नीली ओवरशर्ट और छपी हुई स्कार्फ पहने सोनाली सुबह आठ बजे से अपने पड़ोसी के खेत में काम कर रही हैं।

इस साल कम बारिश के कारण गन्ने की फसल की बढ़वार रुक गई है और उसके ऊपरी हिस्से सूख गए हैं। सोनाली बताती हैं कि उन्हें फसल में जितनी उपज बची है, उसे काटने के लिए काम पर रखा गया है।

गांव में सोनाली के परिवार के पास आधा एकड़ जमीन है, जिसमें वे सोयाबीन और बाजरा उगाते हैं। इससे परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। इसलिए वह आमतौर पर पड़ोसी के गन्ने के खेत में काम करती हैं और प्रतिदिन 300 रुपये कमाती हैं। लेकिन इस साल खेत की मजदूरी के साथ पानी लाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उनके हिस्से आ गई है।

उनका दिन सुबह करीब पांच बजे शुरू होता है। उनके पति और बेटी श्रावणी भी उनके साथ पास के एक स्कूल परिसर से पानी लाने जाती हैं। गांव के ज्यादातर लोग भी ऐसा ही करते हैं और स्कूल के नल पर अपनी बारी के लिए कतार में खड़े होते हैं। उनके घर के नल से जुड़ा पास का बोरवेल अब लगभग सूख चुका है।

सोनाली कहती हैं, “पानी भरना और अपनी रोजमर्रा की सभी जरूरतों के लिए उसका हिसाब से इस्तेमाल करना अब पूरे समय का काम बन गया है। मेरी भैंस और उसके बछड़े को ही रोज करीब 30 से 50 लीटर पानी चाहिए। जब मैं काम पर चली जाती हूं, तब भी मेरे पति को पानी भरने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है। इस तरह हमारी एक व्यक्ति की मजदूरी चली गई है।”

पानी की यह जरूरत एक-दो चक्करों में पूरी नहीं होती। सोनाली बताती हैं कि घर की सिंटेक्स की टंकियां भरने तक वे रोज कई बार स्कूल के नल और घर के बीच चक्कर लगाते हैं। इस तरह पानी भरने में लगने वाला समय सीधे उनकी मजदूरी और परिवार की आय से जुड़ जाता है।

पानी भरने का काम पूरा करने के बाद सोनाली की बेटी 12वीं कक्षा के लिए जूनियर कॉलेज जाने की तैयारी करती है। कॉलेज घर से 30 किलोमीटर दूर है और वहां बस से जाना पड़ता है। इधर सोनाली श्रावणी के लिए खाना बनाकर और अपना भोजन पैक करके गन्ने के खेत में जाने की तैयारी करती हैं। मां-बेटी आमतौर पर सुबह आठ बजे तक घर से निकल जाती हैं।

पड़ोसी के गन्ने के खेत में काम करने से सोनाली को प्रतिदिन करीब 300 रुपये मिलते हैं। घर के खर्चों के अलावा परिवार को अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। उनका बेटा बीए का छात्र है और घर से 40 किलोमीटर से अधिक दूर छात्रावास में रहता है।

सोनाली कहती हैं, “मेरी बेटी बस से कॉलेज जाती है… सिर्फ इसी पर साल में 8,000 रुपये खर्च हो जाते हैं।” वह आगे कहती हैं, “इस सप्ताह मेरी बेटी ने बताया कि हमें उसकी परीक्षा फीस के रूप में 1,100 रुपये देने हैं। हमें बताया गया था कि सरकार ने सूखे के कारण यह फीस माफ करने की घोषणा की है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है।”

परीक्षा फीस की यह चिंता भी पानी और मजदूरी की उसी गणित से जुड़ जाती है। सोनाली बताती हैं कि उनके पति ने फीस का इंतजाम करने के लिए पास की एक इकाई में एक दिन काम किया। उस दिन परिवार पर्याप्त पानी नहीं भर सका।

सोनाली कहती हैं,“खेत में काम करना या पानी भरना हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन सूखे के कारण खर्च बढ़ना तय है, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमतें भी शामिल हैं। घर का खर्च संभालना, भोजन का हिसाब से इस्तेमाल करना, आपात स्थिति के लिए पैसे अलग रखना… यह सब मुश्किल हो गया है।”

23 सितंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के तहत सोनाली के करजखेड़ा गांव पहुंचे थे। वह कहती हैं, “मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग थे।”

सोनाली के साथ गन्ने के खेत में काम करने वाली 50 वर्षीय मंगला भोसले और 41 वर्षीय प्रतिभा भोसले भी फड़नवीस से नहीं मिल सकीं। अगर उन्हें मौका मिलता तो वे मदद मांगतीं। मंगला कहती हैं, “सरकार कम से कम यह तो कह सकती है कि कॉलेजों और स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाए कि राशन और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा समय पर मिले।”

मंगला राज्य सरकार की प्रमुख ‘लाड़की बहिन’ योजना की करीब दो करोड़ लाभार्थियों में से एक हैं, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। वह कहती हैं, “लेकिन भुगतान कभी-कभी एक महीने से भी ज्यादा देर से होता है।”

महिलाओं की इन मांगों में पानी, मजदूरी, पढ़ाई और घरेलू खर्च एक-दूसरे से अलग मुद्दे नहीं हैं। सूखे के बढ़ते दबाव में ये सभी एक ही घरेलू बजट और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में 25 सितंबर को महिला किसानों के लिए काम करने वाले संगठन महिला किसान अधिकार मंच की बीड इकाई ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि उसे सूखे का महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। संगठन ने अन्य उपायों के अलावा अतिरिक्त 10 किलोग्राम राशन और ‘लाड़की बहिन’ जैसी योजनाओं की किस्तों का समय पर भुगतान करने की मांग की, ताकि महिलाएं अपने वित्तीय खर्चों को संभाल सकें।

कर्ज का चक्र

सूखे और बढ़ते घरेलू खर्चों का दबाव केवल पानी या रोज की मजदूरी तक सीमित नहीं है। बीड के कठोड़ा गांव की 50 वर्षीय सुमन ओव्हाल की कहानी में यह दबाव कर्ज की शक्ल में दिखाई देता है। सात साल पहले तक वह खेत मजदूर के रूप में काम करती थीं। अब वह खुद को कर्ज चुकाने की तय तारीखों के चक्र में बंधा हुआ पाती हैं।

पहले हर साल अपने आधा एकड़ खेत की फसल काटने के बाद सुमन और उनके पति पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ने के खेतों में चले जाते थे। वहां वे गन्ना काटते और उसे ट्रकों में लादते थे, जो उन्हें कारखानों तक ले जाते थे।

वह कहती हैं, “पहले मैं अपने माता-पिता के साथ जाती थी। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ जाने लगी। हम दशहरे के बाद जाते और मार्च में होली के समय, बुआई के मौसम के लिए समय पर घर लौट आते थे।”

यह दंपती गन्ना काटने और उसे ट्रकों में लादने के लिए प्रति टन 366 रुपये पाता था। वे एक मुकादम या ठेकेदार से जुड़े हुए थे, जिस पर वे घर के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम भुगतान लेने के लिए निर्भर रहते थे। सुमन कहती हैं कि इस व्यवस्था की वजह से वह अपनी चार बेटियों और एक बेटे को बुनियादी शिक्षा दिला सकीं और उनकी शादियां कर सकीं।

लेकिन इस कमाई की अपनी कीमत थी। गन्ने के खेतों में काम करने के लिए सुबह चार बजे उठना पड़ता था और 16 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। इसमें 30 से 40 किलोग्राम वजन के गन्ने को उठाकर वाहनों पर लादना भी शामिल था। इसी काम के कारण उन्हें कमर में तेज दर्द रहने लगा।

सात साल पहले सुमन के पति के दुर्घटना में घायल होने के बाद दंपती ने गन्ने के खेतों में काम करना बंद कर दिया। इसके बाद घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने गांव के साहूकार से पांच प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्ज लिया। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कम ब्याज दर पर एक माइक्रोफाइनेंस संस्था से कर्ज लिया। इसके अलावा, दो बकरियां खरीदने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60,000 रुपये उधार लिए।

एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे कर्ज का सहारा लेने की यह प्रक्रिया धीरे-धीरे सुमन के लिए एक ऐसे चक्र में बदल गई, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया।

सुमन कहती हैं, “मैं कर्ज और उसे चुकाने के इस चक्र में फंस गई हूं। मेरे पास कोई बचत नहीं है। जब भी स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता या कोई दूसरी आपात स्थिति आती है, जैसे फसल खराब होना, मुझे कर्ज लेना पड़ता है। इन कर्जों को चुकाने में मैं हर महीने 6,000 रुपये खर्च करती हूं। यह कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन मैं कर्ज चुकाने में चूक नहीं कर सकती।”

बीड में महिला किसानों के साथ काम करने वाली मनीषा टोकले कहती हैं कि महिलाएं सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बेहद संवेदनशील होती हैं और अपने कर्ज की अदायगी सुनिश्चित करती हैं, लेकिन घर के खर्चों को संभालने की कोशिश में वे कर्ज के चक्र में फंस जाती हैं।

टोकले कहती हैं, “महिलाएं साहूकारों, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों या महिला स्वयं सहायता समूहों की हर किस्त जिम्मेदारी से चुकाती हैं, भले ही इससे वे कर्ज के चक्र में और गहराई तक चली जाएं। जब सरकारें फसल के कर्ज माफ करने की घोषणा करती हैं, तो वे उन छोटे कर्जों को कभी ध्यान में नहीं रखतीं, जो महिलाएं लेती हैं।”

कर्ज, पानी और खेत की मजदूरी की इन कहानियों के बीच भी महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उम्मीद बनाए हुए हैं। करजखेड़ा गांव में सोनाली ने महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है। ग्राम सभा ने उन्हें बताया था कि इससे उन्हें रोजगार और छोटा कारोबार शुरू करने के लिए पैसे समेत कई लाभ मिल सकते हैं।

‘बस थोड़े से सहारे’ की तलाश

सोनाली उम्मीद से भरी हुई नजर आती हैं। वह कहती हैं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी कि उनके बच्चों को उनके जैसी जिंदगी न जीनी पड़े, खासकर उनकी बेटी श्रावणी को। पानी के लिए रोज के चक्करों, खेत की मजदूरी और घर के बढ़ते खर्चों के बीच उनकी सबसे बड़ी चिंता बेटी की पढ़ाई है।

वह अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं, “जब मैं नौवीं कक्षा में थी, तब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और इसके तुरंत बाद मेरी शादी कर दी गई। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी जितना पढ़ना चाहे, उतना पढ़े। हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम सिर्फ थोड़े से सहारे की उम्मीद करते हैं।”

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पानी का संकट दुनिया भर में गहराता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर कुल उपलब्ध पानी का 97.5 फीसदी हिस्सा समुद्री है, बाकी 2.5 फीसदी हिस्सा मीठा जल है, लेकिन इसका भी काफी मात्रा प्रदूषित है, जो पीने योग्य नहीं है। एक अनुमान के अनुसार कुल जल का केवल एक फीसदी हिस्सा ही पीने योग्य है, जो दुनिया की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। ऐसे में जल संकट भयावह होता जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक