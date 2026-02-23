पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को ‘मेरी रसोई’ योजना शुरु करने की घोषणा की। राज्य सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड 40 लाख परिवारों को जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। सरकार की आटा-दाल योजना के लाभार्थियों को चाय पत्ती, चीनी, सरसों का तेल, हल्दी और नमक मुफ्त मिलेंगे।

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। मान ने चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों का पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही इन लाभार्थियों को रियायती दरों पर गेहूं उपलब्ध करा रही है और वह राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आटा-दाल योजना के तहत 40 लाख लाभार्थियों को गेहूं के अलावा 2 किलो चीनी, 2 किलो चना दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो नमक और 200 ग्राम हल्दी भी देगी।

मान ने कहा कि यह देखा गया है कि गरीब परिवारों के कई बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री का वितरण तिमाही आधार पर किया जाएगा और वितरण का पहला चरण अप्रैल में शुरू होगा।

उन्होंने बताया कि यह योजना मार्कफेड और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। और स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाएगी।

अप्रैल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत प्रत्येक कार्डधारक को इन सभी चीजों का अलग बैग दिया जाएगा। लाभार्थी हर महीने 15 किलोग्राम गेहूं पाने के पात्र हैं। यह गेहूं तिमाही आधार पर 45 किलोग्राम के एक बैग में वितरित किया जाता है।

भगवंत मान ने आगे बताया कि दूसरा लॉट जून और फिर अगला अक्टूबर और आखिरी दिसंबर में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च के बीच चलेगा। इस साल रविवार, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पंजाब का बजट पेश होगा।

मान ने कहा, ”अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को संसद सत्र चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी अपना बजट रविवार को पेश कर सकते हैं।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रविवार को गुरदासपुर में सीमा चौकी पर दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जांच जारी है। सहायक उप-निरीक्षक गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार के शव पाकिस्तान सीमा के पास बरामद किए गए।

