220 फुट गहरे बोरवेल में गिरे चार साल के बच्चे निर्भय की मौत हो गई है। हरियाणा में अंबाला जिले के बराड़ा क्षेत्र के धनौरा गांव का रहने वाला निर्भय बोरवेल में गिर गया था। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार सुबह 3:30 बजे उसे बोरवेल से बाहर निकाला गया और तुरंत अंबाला के सिटी सिविल अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में डॉक्टर्स ने निर्भय को मृत घोषित कर दिया। निर्भय का शव अंबाला कैंट सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। निर्भय का पता लगाने के लिए बोरवेल में एक कैमरा डाला गया था और बचावकर्मियों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान बचाव अभियान में जुटे रहे। निर्भय की मौत से माता-पिता और दादा का रो-रोकर बुरा हाल है।
निर्भय के दादा करनैल सिंह सुबह-सुबह खेत में काम करने गए थे। निर्भय के पिता मनजीत उनके लिए खाना लेकर खेत पहुंचे। निर्भय ने भी अपने पिता के साथ जाने की जिद की, जिस पर वह उसे अपने साथ ले गए। खेत पहुंचने के बाद मनजीत काम में लग गए और करनैल सिंह खाना खाने लगे।
निर्भय का पैर फिसला और गिर गया
निर्भय पहले अपने दादा के पास बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद खेलने लगा। खेलते-खेलते उसकी नजर खुले बोरवेल पर पड़ी और वह उसमें मिट्टी डालने लगा। बोरवेल के आसपास की गीली मिट्टी के कारण नीचे झांकते समय उसका पैर फिसल गया और वह बोरवेल में गिर गया।
मनजीत ने बताया कि अचानक तेज आवाज सुनकर उनका ध्यान उधर गया। वे तुरंत बोरवेल के पास पहुंचे और निर्भय को आवाज लगाई। शुरुआत में निर्भय के पिता, दादा और ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद सुबह करीब साढ़े सात बजे प्रशासन को घटना की सूचना दी गई।
बोरवेल को खुला न छोड़ें- जिला उपायुक्त
जिला उपायुक्त ने कहा कि खेत में बोरवेल को खुला छोड़ने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को दे दिए गए हैं। तोमर ने सभी किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों में बोरवेल को खुला न छोड़ें। उन्होंने कहा कि अगर बोरवेल ढका हुआ होता, तो यह घटना नहीं होती।
पिछले महीने पंजाब के होशियारपुर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें चार साल का एक बच्चा अपने घर के पास खोदे गए नए बोरवेल में गिर गया था। हालांकि, नौ घंटे तक चले अभियान के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।