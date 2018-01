आर्मी डे पर भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारतीय सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सीजफायर तोड़ रहे 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है भारतीय सेना की ओर से कहा गया है, ‘जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम इलाकों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ‘‘जवाबी कार्रवाई’’ में उसके सात सैनिकों को मार गिराया और चार अन्य को घायल किया है।’ पाकिस्तान की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि भारतीय सेना ने उनके सात जवानों को ढेर किया है।

वहीं सोमवार को ही उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षाबलों ने घुसपैठ करने वाले आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की साजिश कर रहे जैश-ए-मोहम्मद के पांच आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। रक्षा प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टी करते हुए कहा कि पांच आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षाबलों की ओर से की गई इस कार्रवाई पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारी सेना बधाई की पात्र है। आर्मी डे पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीजफायर जैसी घटनाएं लगातार की जा रही हैं, जिसके जवाब में हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम हमारे दुश्मनों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। पाकिस्तान की सेना घुसपैठ की मदद करती रहती है। अगर हमें मजबूर किया गया तो और मजबूत कार्रवाई की जाएगी।

Four Pakistan Army soldiers killed along LOC in Jandrot, Kotli sector: Pakistan Army statement

